'Oud-Ajacied verlaat Frankrijk voor nieuw avontuur in Engeland'

Azor Matusiwa vervolgt zijn loopbaan in Engeland. De voormalig middenvelder van Ajax en FC Groningen tekent een vierjarig contract bij het gedegradeerde Ipswich Town, dat uitkomt in de Championship

De club heeft bovendien een optie voor een extra seizoen opgenomen in de overeenkomst. De 26-jarige Matusiwa komt over van het Franse Stade Rennes, waar hij de afgelopen seizoenen op het hoogste niveau speelde.

Ipswich-manager Kieran McKenna is enthousiast over de komst van de Nederlander. "Azor past goed bij onze speelstijl. Hij heeft ervaring op topniveau, brengt energie en beschikt over veel duelkracht. We verwachten dat hij zich snel aanpast."