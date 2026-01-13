Oud-Ajacied verlengt zijn contract in Engeland tot en met 2030

Voor Botman is het een bekroning op zijn periode in Engeland, die in 2022 begon met een transfer van Lille OSC naar Newcastle United. De voormalig Ajax en SC Heerenveen-speler kende een sterk eerste seizoen, maar kreeg daarna te maken met blessureleed. Desondanks staat de teller inmiddels op 93 officiële wedstrijden in het shirt van The Magpies.

De verdediger reageerde trots op zijn nieuwe contract. "Ik ben ontzettend blij met deze contractondertekening. Deze club heeft me de afgelopen drieënhalf jaar zoveel gegeven. Ik ben hier gegroeid als persoon en als speler, en ik heb het gevoel dat ik nog veel meer te bieden heb."

Ook manager Eddie Howe is tevreden dat Botman langer aan de club verbonden blijft. "Hij is een uitstekende speler voor ons geweest sinds hij bij ons kwam en ik ben ervan overtuigd dat hij nog veel meer in petto heeft. Sven heeft een sterke mentaliteit en een uitstekende werkethiek, wat duidelijk blijkt tijdens elke training en wedstrijd."