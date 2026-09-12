Oud-Ajacied verraste Peter Bosz: "Dat soort dingen doet hij dan"
Toen Noa Lang nog in Eindhoven speelde werd hij door Peter Bosz als een van zijn aanvoerders gezien. De trainer van PSV haalt een mooie anekdote aan waarin de 27-jarige buitenspeler zijn leiderschap toonde.
"Dat was wel Noa Lang ook", reageert Bosz bij de Masterclass van Omroep Brabant als hij gevraagd wordt wie 'de clown' van zijn elftal was. "Vergis je niet in Noa (Lang, red.). Noa was inderdaad een van mijn aanvoerders. Dat is ook wel bijzonder, want mensen hebben een bijzonder beeld van Noa. Wat een lieve jongen is dat, echt waar."
Bosz vertelt vervolgens een verhaal uit de eerste weken van het nieuwe seizoen. "Wij kregen een nieuwe speler, Malik Tillman, en ik heb nog nooit in mijn leven zo'n verlegen jongen meegemaakt als Malik Tillman. Als je met hem praat, kijkt hij naar de grond en heel verlegen. Na twee weken dacht ik: ik roep Malik eens bij mij om te kijken hoe het met hem ging en of hij het naar zijn zin had. Toen zei hij: 'Ik ben bij Noa (Lang, red.) thuis uitgenodigd'."
Bosz vertelt dat Lang een kapper had geregeld voor Tillman. "Dat soort dingen doet Noa dan, dat is toch geweldig. Dat vind ik dan mooi", besluit hij. Uiteindelijk speelden Lang en Tillman samen 36 wedstrijden in het shirt van PSV.
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