Oud-Ajacied verraste Peter Bosz: "Dat soort dingen doet hij dan"

"Dat was wel Noa Lang ook", reageert Bosz bij de Masterclass van Omroep Brabant als hij gevraagd wordt wie 'de clown' van zijn elftal was. "Vergis je niet in Noa (Lang, red.). Noa was inderdaad een van mijn aanvoerders. Dat is ook wel bijzonder, want mensen hebben een bijzonder beeld van Noa. Wat een lieve jongen is dat, echt waar."

Bosz vertelt vervolgens een verhaal uit de eerste weken van het nieuwe seizoen. "Wij kregen een nieuwe speler, Malik Tillman, en ik heb nog nooit in mijn leven zo'n verlegen jongen meegemaakt als Malik Tillman. Als je met hem praat, kijkt hij naar de grond en heel verlegen. Na twee weken dacht ik: ik roep Malik eens bij mij om te kijken hoe het met hem ging en of hij het naar zijn zin had. Toen zei hij: 'Ik ben bij Noa (Lang, red.) thuis uitgenodigd'."