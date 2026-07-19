'Oud-Ajacied vertrekt voor vier miljoen euro naar Mexicaanse club'
Jorge Sánchez vervolgt zijn loopbaan opnieuw in Mexico. De voormalig Ajax-verdediger verruilt PAOK Saloniki voor Atlas Guadalajara, dat hem na zijn deelname aan het WK 2026 terughaalt naar zijn thuisland.
Sánchez maakte in de zomer van 2022 de overstap van Club América naar Ajax, dat destijds ongeveer vijf miljoen euro voor de rechtsback betaalde. Zijn periode in Amsterdam werd geen groot succes. De Mexicaan kwam tot 26 officiële wedstrijden, waarna hij tijdelijk werd verhuurd aan FC Porto. Na die uitleenbeurt keerde hij niet meer terug bij Ajax, dat hem uiteindelijk voor drie miljoen euro verkocht aan Cruz Azul.
Na een jaar in Mexico waagde Sánchez begin februari 2026 opnieuw de sprong naar Europa. PAOK Saloniki legde circa 2,5 miljoen euro neer voor de verdediger, maar ook in Griekenland wist hij geen vaste basisplaats af te dwingen. Zijn avontuur bleef beperkt tot elf officiële optredens.
Na zijn optreden op het mondiale eindtoernooi keert Sánchez nu voor de tweede keer terug naar de Mexicaanse competitie. Atlas Guadalajara betaalt naar verluidt vier miljoen euro aan PAOK voor de verdediger, die een contract tot medio 2030 heeft ondertekend.
Zet in op de WK-finale!
Zondag staat de WK-finale op het programma! Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Steijn over ruzies met Sven Mislintat: "Dat is natuurlijk onzin"
'Oud-Ajacied vertrekt voor vier miljoen euro naar Mexicaanse club'
Weghorst laat Ajax-ritueel achter zich: "Niet handig bij FC Twente"
Valentijn Driessen wijst: "Typerend, hij is een anti-Ajax-speler"
Geldzorgen verdwenen bij Ajax? "Dan worden er risico's genomen"
Ajax-assistent vertelt: "Niet echt vaste rollen voor de assistenten"
Jordi Cruijff: "Zijn taak is om vooral doelpunten te gaan maken"
Winnen Martínez en Tagliafico het WK? BetMGM biedt fraaie odds
Van der Vaart te grazen genomen door vriendin: "Doet ze thuis ook"
Blind eerlijk: "Als supporter deden de afgelopen jaren soms pijn"
Weghorst doet boekje open: "Dat zei ik ook bij zijn afscheid"
Ajax gaat met goed gevoel Europa in na overwinning op Olympiakos
'Ajax heeft 'goede hoop' op komst Ounahi, Míchel speelt sleutelrol'
Vahle over Ajax-transfer: "Dan kan die deal nog gaan klappen"
AZ zorgt voor verrassing: oud-Ajacied Ibrahimovic tekent in Alkmaar
Opstelling Ajax bekend: Kasper Dolberg keert terug in de basis
Vaessen over incident met Ajax: "Dat valt niet goed te praten"
Oefenwedstrijd Ajax - Olympiakos: hier kun je het duel live bekijken
Kasper Dolberg lijkt op tijd fit voor Europees voorronde-duel
Janssen haalt uit naar oud-Ajacied: "Dat doet hij voor de bühne"
Leonardo heeft duidelijke ambities: "Hopelijk worden we kampioen"
Driessen ziet ex-Ajacied als bondscoach: "Wij zeggen 'kan niet', maar"
Koevermans breekt lans voor ex-Ajacied: "Wordt vaak afgezeken"
Voormalig Ajacied weg bij Oranje: "Bijzondere plek in mijn hart"
'Pugno naar Ajax': "De hele bank staat op zijn arm getatoeëerd"
Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"
Ajax kent mogelijke opponenten in derde voorronde Conference League
'Ter Stegen klaar om af te reizen naar Amsterdam voor Ajax-transfer'
OFFICIEEL: Ajax haalt spits voor negentien miljoen euro binnen
Ajax bevestigt vertrekt van negentienjarige aanvaller naar Qatar