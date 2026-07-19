'Oud-Ajacied vertrekt voor vier miljoen euro naar Mexicaanse club'

Jorge Sánchez vervolgt zijn loopbaan opnieuw in Mexico. De voormalig Ajax-verdediger verruilt PAOK Saloniki voor Atlas Guadalajara, dat hem na zijn deelname aan het WK 2026 terughaalt naar zijn thuisland.

Sánchez maakte in de zomer van 2022 de overstap van Club América naar Ajax, dat destijds ongeveer vijf miljoen euro voor de rechtsback betaalde. Zijn periode in Amsterdam werd geen groot succes. De Mexicaan kwam tot 26 officiële wedstrijden, waarna hij tijdelijk werd verhuurd aan FC Porto. Na die uitleenbeurt keerde hij niet meer terug bij Ajax, dat hem uiteindelijk voor drie miljoen euro verkocht aan Cruz Azul.

Na een jaar in Mexico waagde Sánchez begin februari 2026 opnieuw de sprong naar Europa. PAOK Saloniki legde circa 2,5 miljoen euro neer voor de verdediger, maar ook in Griekenland wist hij geen vaste basisplaats af te dwingen. Zijn avontuur bleef beperkt tot elf officiële optredens.