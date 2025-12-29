Oud-Ajacied vertrouwt Lang: "Hij zal het onder de knie krijgen"

AD Voetbalpodcast
Noa Lang bij Napoli
Dat Noa Lang bij Napoli nog niet zijn stempel heeft kunnen drukken, is ook Ruud Krol niet ontgaan. De Nederlander kende een moeizame eerste seizoenshelft, maar Krol verwacht dat hij op termijn zijn draai zal vinden.

Het clubicoon van Napoli benadrukt dat hij weet waartoe Lang in staat is. De transfer naar Italië is nog niet verlopen zoals Lang vooraf had gehoopt, aldus Krol. Sinds zijn komst afgelopen zomer vanuit PSV heeft Lang vooral op de bank gezeten. In twintig duels kwam hij tot slechts 710 speelminuten en scoorde hij één keer voor de regerend landskampioen van de Serie A.

Hij verkeert daarmee bepaald niet in topvorm. "Tot nu toe hebben we nog niet veel van hem gezien, maar hij zal het snel onder de knie krijgen", vertelt Krol in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Hij moet zich eerst aanpassen. Ik ken hem van zijn tijd bij Ajax en daarna bij PSV, en weet waartoe hij in staat is." Volgens Krol kan Lang enorm beslissend zijn. "Hij heeft een neusje voor de goal en kan assists geven."

Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Ruud Krol Noa Lang
