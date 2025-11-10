AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Oud-Ajacied Viergever spreekt zich uit: "Dat is lullig voor Ajax"

Tom
bron: ESPN
Nick Viergever
Nick Viergever Foto: © Pro Shots

Oud-Ajacied Nick Viergever is blij met het FC Utrecht dat hij heeft gezien tegen zijn oude club. De verdediger verscheen na afloop van het duel voor de camera's van ESPN

"Je ziet het: het leeft. Voor veel mensen is dit de wedstrijd van het jaar en tot nu kunnen we steeds trakteren op drie punten." Hij vond dat zijn ploeg na de verdubbeling van de voorsprong al dacht dat de buit binnen was. "In die fase vond ik ons te gemakzuchtig. Uit positie lopen, niet meer doen wat we afgesproken hadden."

Via Wout Weghorst leek Ajax voor rust op voorsprong te komen, maar na het bekijken van de VAR beelden werd deze afgekeurd wegens een voorafgaande overtreding. "Makkelie liet heel veel doorgaan. Je zag dat het een overtreding was en er komt een goal uit, lullig voor Ajax. Hij moet hem daarna affluiten, daar was ik heilig van overtuigd."

Opnieuw pakken de Domstedelingen drie punten en dat stemt tevreden. "Dit is wie we willen zijn. Dit zijn we een tijd niet geweest. Nu zijn we er weer en moeten we doorpakken."

