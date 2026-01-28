Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oud-Ajacied voor miljoenenbedrag naar Engeland; Ajax profiteert

Joram
bron: Engelse media
Jahnoah Markelo in actie voor FC Zürich
Jahnoah Markelo in actie voor FC Zürich Foto: © BSR Agency

Coventry City heeft zich versterkt met vleugelspeler Jahnoah Markelo, afkomstig van FC Zürich uit de Zwitserse Super League. De 23-jarige oud-speler van Ajax, FC Twente en Go Ahead Eagles tekent een contract voor vier en een half jaar, voor een bedrag van iets meer dan vijf miljoen euro. De drie Eredivisie-clubs profiteren zo ook mee van de transfer.

Markelo begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Ajax en doorliep daarna de jeugd bij FC Twente, waar hij in oktober 2021 zijn debuut maakte in de KNVB Beker. In mei 2022 maakte hij vervolgens zijn debuut in de Eredivisie bij Go Ahead Eagles. Daarna speelde hij kort bij het Kroatische NK Kustošija en de Sloveense club Celje, voordat hij in 2024 bij FC Zürich terechtkwam. Bij Zürich kwam hij in 43 wedstrijden tot zes goals en acht assists.

Markelo maakt ook deel uit van de selectie van het Surinaamse nationale team. Zo speelde hij ook mee tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden. Over zijn overstap naar Coventry City (eerste in de Championship) zei hij op de clubsite: "Ik ben erg enthousiast om bij Coventry City te gaan spelen. Het is een grote club die grote dingen wil bereiken. Ik wil zoveel mogelijk speeltijd en het team helpen wedstrijden te winnen. Ik kijk er ook naar uit om voor de fans te spelen en de sfeer in het stadion te ervaren", aldus Markelo. 

Gerelateerd:
Raymond van Barneveld bij de Nederlandse première van Smurfen in Leidschendam

Van Barneveld (58) trots: "Ik was daarbij. Ik zat op de tribune"

0
Valentijn Driessen

Driessen over oud-Ajacied: "Is altijd nummer 13 in de selectie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties