Oud-Ajacied voor miljoenenbedrag naar Engeland; Ajax profiteert

Coventry City heeft zich versterkt met vleugelspeler Jahnoah Markelo, afkomstig van FC Zürich uit de Zwitserse Super League. De 23-jarige oud-speler van Ajax, FC Twente en Go Ahead Eagles tekent een contract voor vier en een half jaar, voor een bedrag van iets meer dan vijf miljoen euro. De drie Eredivisie-clubs profiteren zo ook mee van de transfer.

Markelo begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Ajax en doorliep daarna de jeugd bij FC Twente, waar hij in oktober 2021 zijn debuut maakte in de KNVB Beker. In mei 2022 maakte hij vervolgens zijn debuut in de Eredivisie bij Go Ahead Eagles. Daarna speelde hij kort bij het Kroatische NK Kustošija en de Sloveense club Celje, voordat hij in 2024 bij FC Zürich terechtkwam. Bij Zürich kwam hij in 43 wedstrijden tot zes goals en acht assists.

Markelo maakt ook deel uit van de selectie van het Surinaamse nationale team. Zo speelde hij ook mee tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden. Over zijn overstap naar Coventry City (eerste in de Championship) zei hij op de clubsite: "Ik ben erg enthousiast om bij Coventry City te gaan spelen. Het is een grote club die grote dingen wil bereiken. Ik wil zoveel mogelijk speeltijd en het team helpen wedstrijden te winnen. Ik kijk er ook naar uit om voor de fans te spelen en de sfeer in het stadion te ervaren", aldus Markelo.