Oud-Ajacied was in beeld bij FC Utrecht: "Is op gesprek geweest"

"Of we hebben overwogen om Mohamed Ihattaren in te lijven? Nou, 'Mo' heeft daar wel een gesprek over gehad met Jordy Zuidam", vertelt Van Seumeren in de podcast Zondag is ons daggie. "En na dat gesprek leek het er ook op dat hij naar FC Utrecht zou komen. Maar uiteindelijk is hij afgehaakt. Dat is zonde, want zo'n jongen had ik graag opgevangen bij FC Utrecht."

Vervolgens wordt de link gelegd tussen Ihattaren en Zakaria Labyad, die beiden in de jeugdopleiding van PSV speelden. "Labyad heeft het bij ons heel goed gedaan", geeft de eigenaar van de club uit de Domstad aan. "En hij is uiteindelijk toch nog naar Ajax gegaan", aldus Van Seumeren.