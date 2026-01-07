HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajacied werd betrapt met Lieke Martens: "Op zijn balkon"

Amber
bron: Zogenaamd Succesvol
Lieke Martens
Lieke Martens Foto: © Pro Shots

Lieke Martens is al jaren gelukkig met 'haar' Benjamin van Leer. De twee kwamen met elkaar in contact via Instagram. In de podcast Zogenaamd Succesvol vertelt Martens dat het stel hun relatie meerdere maanden heeft stilgehouden.

Martens leerde Van Leer kennen via Instagram. "We zouden elkaar nooit tegen het lijf lopen. Ik speelde bij FC Barcelona, hij speelde bij Ajax. Ik lag op mijn hotelkamer bij het Nederlands elftal, Kika van Es naast me. Ik zei: Dit is wel een knappe kerel. Ik dacht: Ik volg hem gewoon", begint de inmiddels oud-international haar verhaal.

"Ik ging mijn enkel tapen, want we waren op trainingskamp. Ik had mijn telefoon op het nachtkastje laten liggen en kwam daarna terug. Ik zeg: nou, ik heb gewoon een DM. Diezelfde avond hebben we meteen twee uur gebeld. Hij zei tegen mij: Wat ga je vanavond nog doen? Ik zei: nou, niet zo heel veel. Hij: Oké, dan gaan we vanavond bellen", weet Martens nog.

Inmiddels zijn de twee acht jaar samen. "Een hele mooie ring, een mooi huwelijk. Het gaat echt heel goed. Kindje nu", klinkt het gelukkig. De twee hielden hun relatie de eerste maanden stil, maar werden uiteindelijk in de zomer van 2018 'ontdekt'. "Als je Lieke Martens googelt en dan balkonfoto…", lacht de Limburgse. "Dat was echt heel raar. Ik had nieuwe schoenen van Nike, dus ik dacht: Even supporten, thanks Nike voor de schoenen. Dus ik had op zijn balkon zo mijn schoenen laten zien."

"In de avond was het WK bezig, dus we waren op het balkon op een laptop een wedstrijd aan het kijken. Hij had zijn benen daar liggen en echt een klein voetje van mij lag er ook naast. En toen zei een vriendin van mij in één keer: Liek, volgens mij hebben mensen nu door dat jullie samen zijn. Ze hadden die link gelegd met het balkon", zegt Martens.

"We hebben het echt een halfjaar stil gehouden. Waarom mensen het niet mochten weten? Ik wilde gewoon… Ik was vijf maanden uit elkaar met mijn ex. Maar de media waren een beetje laat. De media liepen echt achter de feiten aan. Ik had hem (Van Leer, red.) alweer leren kennen, dus die overlap wilde ik even… Ik heb hem (de ex van Martens, red.) niet meteen ingeruild, dat was niet het geval", benadrukt ze.

Ajax historie & oud-spelers Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws
