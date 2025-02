Oud-Ajacied wijst naar 'geweldige' Edvardsen: "Een echte killer"

Enric Llansana speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar wist uiteindelijk niet door te breken in Amsterdam. Hij kwam bij Go Ahead Eagles terecht en werkte daar samen met Oliver Edvardsen, die nu zijn geluk gaat beproeven in de hoofdstad. De middenvelder is lovend over zijn voormalig ploeggenoot.

"Een geweldig mens en een heel lieve, bescheiden jongen", zegt Llansana in het Algemeen Dagblad. Ook over zijn voetbalkwaliteiten is hij positief. "Hij is heel doelgericht, verschijnt ook altijd op plekken in het doelgebied waar je niemand verwacht. Ollie heeft een heel goed gevoel voor de diepte. Dat heeft hem een echte killer gemaakt die heel gemakkelijk scoort."

Dit seizoen was hij al goed voor acht goals in veertien eredivisieduels. Staat hij niet op het scoreformulier, dan heb je ook veel aan hem. "Als je de bal niet hebt, verdedigt hij altijd mee. Het is heel lastig om hem voorbij te komen. Ik denk dat ze bij Ajax dus heel veel plezier aan hem gaan beleven", besluit Llansana.