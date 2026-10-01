Oud-Ajacied wijst naar Van 't Schip: "Nederland moet oppassen"
In Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg na twee overwinningen in de Nations League groter dan ooit. Nederland treft vanavond in Thessaloniki zonder twijfel een gouden generatie, zo denkt Nikos Machlas.
De NOS spreekt telefonisch met Machlas vanuit Griekenland. De Kretenzer maakte voor Vitesse en Ajax bijna honderd eredivisiedoelpunten maakte. Hij ziet dat Griekenland al langer goed bezig is. "Vergeet niet dat we Engeland op Wembley hebben verslagen in 2024. Dat was ook in de Nations League."
Machlas ziet in John van 't Schip de bondscoach die aan de basis staat van het huidige succes. De oud-trainer van Ajax had tussen 2019 en 2021 de leiding bij Griekenland en heeft volgens Machlas "het roer omgegooid". "Hij heeft doorgeselecteerd en een nieuw team opgebouwd. Ik vind echt dat hij de basis heeft gelegd voor dit elftal en de nieuwe bondscoach Ivan Jovanovic borduurt daar op voort."
Ze zijn klaar voor het Nations League-duel met Oranje. "Na de overwinningen op Duitsland en Servië gaat het zelfvertrouwen in Griekenland door het dak. Nederland moet oppassen. Het gaat geen makkelijke wedstrijd worden", zegt Machlas.
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Oud-Ajacied wijst naar Van 't Schip: "Nederland moet oppassen"
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