Oud-Ajacied wilde terugkeren: "Hebben wel de moeite gedaan"

In het verleden heeft Toby Alderweireld geïnformeerd naar een terugkeer bij Ajax, zo laat de oud-verdediger weten in de podcast 14 minuten met... van Ajax. Volgens hem is er moeite gedaan, maar is het niet gelukt.

Alderweireld heeft zichzelf altijd op zijn plek gevoeld in Amsterdam, zo vertelt hij. "Stel ik kon geen stap maken naar een buitenlandse club, dat ik door verschillende redenen bij Ajax moest blijven... Ik was écht gelukkig bij Ajax. Het was een ideaal plaatje. Drie keer achter elkaar kampioen, beker en Johan Cruijff Schaal gewonnen. Alles gewonnen wat er te winnen valt."

"Toen ik bij Tottenham speelde heb ik geprobeerd op terug te keren bij Ajax", vertelt Alderweireld verder. "Ik heb toen geïnformeerd of er een mogelijkheid was om terug te komen. Mijn tweede kind was net geboren en ik wilde dichter bij Antwerpen zijn. Het is er toen jammer genoeg niet van gekomen, maar we hebben wel de moeite gedaan."

Alderweireld laat ook weten dat hij Ajax nog altijd op de voet volgt. "Ik houd het altijd bij via Livescore en ik kijk de samenvattingen op YouTube. Dat doe ik oprecht. Ik kijk vrij weinig televisie, omdat ik vrij druk ben. Ik kijk heel weinig voetbal, omdat ik niet vaak thuis ben."