Oud-Ajacied Winter wil weer aan de slag: "Ik mis het spelletje"

Aron Winter is enthousiast over de eerste periode van Xavi Hernández als bondscoach van het Nederlands elftal. De 84-voudig international ziet meerdere elementen in de speelwijze van Oranje die hem aanspreken. Zelf staat Winter te popelen om ook weer als trainer aan de slag te gaan.

"Ik wil heel graag weer aan het werk, want ik mis het spelletje, het hele proces en de dynamiek om met een groep bezig te zijn", vertelt Winter tegenover De Telegraaf. De 59-jarige trainer was in augustus vorig jaar voor het laatst actief als assistent-trainer bij Armenië.

Ondertussen volgt Winter de ontwikkelingen bij Oranje op de voet. De manier waarop Xavi het Nederlands elftal laat spelen, kan hem bekoren. "Het spel spreekt me aan. Wat ik bijzonder goed vind, is dat we als team verdedigen bij balverlies en vervolgens snel weer in de organisatie komen. Ik houd van de manier waarop hij voetbal benadert. Ook probeert hij steeds een overtal te creëren."