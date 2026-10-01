Oud-Ajacied Winter wil weer aan de slag: "Ik mis het spelletje"
Aron Winter is enthousiast over de eerste periode van Xavi Hernández als bondscoach van het Nederlands elftal. De 84-voudig international ziet meerdere elementen in de speelwijze van Oranje die hem aanspreken. Zelf staat Winter te popelen om ook weer als trainer aan de slag te gaan.
"Ik wil heel graag weer aan het werk, want ik mis het spelletje, het hele proces en de dynamiek om met een groep bezig te zijn", vertelt Winter tegenover De Telegraaf. De 59-jarige trainer was in augustus vorig jaar voor het laatst actief als assistent-trainer bij Armenië.
Ondertussen volgt Winter de ontwikkelingen bij Oranje op de voet. De manier waarop Xavi het Nederlands elftal laat spelen, kan hem bekoren. "Het spel spreekt me aan. Wat ik bijzonder goed vind, is dat we als team verdedigen bij balverlies en vervolgens snel weer in de organisatie komen. Ik houd van de manier waarop hij voetbal benadert. Ook probeert hij steeds een overtal te creëren."
Winter is vooral te spreken over de bezetting van het middenveld onder de Spaanse bondscoach. "Daarnaast vind ik het mooi dat je eigenlijk met een controlerende middenvelder speelt. Daardoor houd je altijd balans op het middenveld en kun je in aanvallend opzicht meer mensen rond het strafschopgebied krijgen. Dat vind ik een heel mooi uitgangspunt", aldus de voormalig middenvelder.
Winter heeft inmiddels de nodige trainerservaring opgedaan. Hij werkte als assistent van John van ’t Schip bij zowel Griekenland als Armenië, stond zes wedstrijden als bondscoach voor de groep bij Suriname en was eerder actief in de jeugdopleiding van Ajax. Nu hoopt de voormalig speler van Ajax, Internazionale en Lazio snel een nieuwe uitdaging te vinden.
Oud-Ajacied Winter wil weer aan de slag: "Ik mis het spelletje"
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