Oud-Ajacied zet Wouter Goes op zijn plek: "Die heeft hulp nodig"

Wouter Goes werd maandagavond weer een van de hoofdrolspelers bij AZ in de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. De spelers van Go Ahead Eagles waren na afloop helemaal klaar met de verdediger.

Voormalig Ajax-speler Enric Llansana kon het niet laten om even recht in het gezicht van Goes te juichen nadat Go Ahead Eagles de KNVB Beker won na strafschoppen. De reactie kon op veel lof van Ajax-supporters rekenen, die ook weinig hebben met het irritante gedrag van Goes. Daarnaast weigerden de Go Ahead Eagles-spelers na afloop de felicitaties van Goes in ontvangst te nemen.

Ook de ESPN-analisten waren niet te spreken over de centrale verdediger, die zowel tijdens de wedstrijd als bij de strafschoppenserie een gele kaart ontving. "Die heeft wel even hulp nodig hoor", zei Kees Kwakman na afloop. "Serieus. Om hem heen moeten mensen tegen hem gaan zeggen van: je moet nu even stoppen en je richten op het feit waar je voor op het veld staat. Dat is de wedstrijd winnen en ook zorgen dat je je even richt op je medespelers en het voetbal. Wat hij nu aan het doen is, dat is gewoon slapstick."

"Het ligt ook aan de scheidsrechters", vervolgt Kwakman. "Die moeten inmiddels ook weten wat er allemaal gebeurt. Bij de penaltyserie zag je wel dat de grensrechter er mee bezig was, maar scheidsrechters moeten hier veel sneller tegen optreden. Hij heeft volgens mij dit seizoen negen gele kaarten, waarvan zeven voor knijpen."

Oud-Ajacied en voormalig AZ-speler Kenneth Perez is het met Kwakman eens. "Wouter Goes is veel te ver doorgedraaid in al dat gedoe van hem. Hij is daar veel te veel mee bezig", aldus Perez. "Hij maakt er op dit moment een puinhoop van met zijn gedrag. Vandaag ook weer. Ik heb hem heel hoog zitten, maar ik vind het te ver gaan. Er is een balans tussen Atlético Madrid willen zijn en jezelf willen zijn."