2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'Oud-Ajacied Ziyech dicht bij terugkeer op de Europese velden'

Joram
bron: Voetbal International
Hakim Ziyech namens Ajax
Hakim Ziyech namens Ajax Foto: © Pro Shots

Hakim Ziyech lijkt binnenkort terug te keren op de Europese velden. De 32-jarige middenvelder speelt dit seizoen waarschijnlijk in Spanje. De Marokkaans international zat het afgelopen halfjaar bij Al-Duhail in Qatar, maar is nu transfervrij.

Volgens Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof is Ziyech dicht bij een transfer naar het Spaanse Elche CF. Dat meldt hij vrijdag op X: "Ziyech is een stap dichter bij een overgang naar Elche, dat een grote stunt uit wil halen. De spelmaker kan zomaar naar La Liga trekken. Trainer Eder Sarabia jaagt vol op de spelmaker van Marokko. Kan nog wel eens gaan slagen."

Ziyech speelde eerder in Nederland voor SC Heerenveen, FC Twente en Ajax. Na zijn vertrek uit Nederland in 2020 speelde hij achtereenvolgens voor Chelsea, Galatasaray en Al-Duhail. Nu lijkt een overstap naar het Spaanse Elche CF dus in de maak. Of de 32-jarige Ziyech ooit nog eens terugkeert in de Eredivisie, dat is nog maar de vraag...

