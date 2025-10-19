Oud-Ajacied over aanwinst: "Niet een speler waar Ajax naar zocht"

Oud-Ajacied Olaf Lindenbergh ziet meerdere oorzaken voor de moeizame start van Ajax dit seizoen. Volgens hem is de samenstelling van de selectie nog niet optimaal.

"De selectie is misschien niet helemaal op orde. Voor de trainer is dat ook lastig. Farioli heeft het vorig jaar heel verdedigend neergezet, zodat er weinig tegengoals vielen. Dat had wel succes. Nu willen ze iets aanvallender spelen en misschien is de selectie daar nog niet aan toe", vertelt Lindenbergh.

Een belangrijk gemis binnen de ploeg ziet hij op het middenveld. Ajax mist volgens hem een ervaren controlerende speler. "Als ze in het begin zeggen dat ze zoeken naar een ervaren nummer zes en ze halen op het laatste moment een jongen van Liverpool die weinig ervaring heeft, is dat niet een speler waar ze naar zochten, denk ik," aldus de voormalig middenvelder tegenover Ajax Showtime.