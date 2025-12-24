Oud-Ajacieden beleven bizarre ontsnapping op Africa Cup en winnen

Burkina Faso boekte in Casablanca een spectaculaire overwinning op Equatoriaal-Guinea. De West-Afrikanen stonden in de 94ste minuut nog met 0-1 achter, maar wisten de wedstrijd in de 95ste en 98ste minuut alsnog naar zich toe te trekken.

Voor oud-Ajacied Bertrand Traoré verliep het duel turbulent. In de eerste helft ontsnapte hij nog aan een rode kaart, terwijl kort na rust zijn tegenstander, linksback Basilio Ndong, die straf niet ontliep. Ndong ging hard door op de enkel van Traoré en na ingrijpen van de videoscheidsrechter werd de oorspronkelijk gegeven gele kaart omgezet in rood.

Met een man meer zette Burkina Faso aan. Twintig minuten voor tijd leek een andere oud-Ajacied, Lassina Traoré, de 1-0 te maken. Invaller Traoré scoorde met zijn allereerste balcontact, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

De oude voetbalwet dat gemiste kansen vaak worden afgestraft, leek van toepassing. Equatoriaal-Guinea profiteerde uit één van de weinige mogelijkheden: verdediger Marvin Anieboh kopte raak uit een hoekschop en zette zijn ploeg op voorsprong.

Toch kwam Burkina Faso in de 95ste minuut terug. Ouattara werd onderuitgehaald, scheidsrechter Mohamed Maarouf gaf voordeel en Georgi Minoungou scoorde de gelijkmaker. In de allerlaatste seconde van de wedstrijd volgde de beslissende treffer: Bayer Leverkusen-verdediger Edmond Tapsoba kopte de 2-1 binnen en bezorgde Burkina Faso een sensationele zege.