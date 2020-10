Geschreven door Jessica Westdijk 09 okt 2020 om 13:10

Jong Oranje speelde donderdagavond weer een belangrijke wedstrijd voor de EK-kwalificatie. Jong Gibraltar, dat klinkt niet zo belangrijk, maar het Europese ticket is nog altijd niet zeker. Joshua Zirkzee en Jurgen Ekkelenkamp zaten voor het eerst bij de selectie en hoopten op speelminuten.

Jong Nederland – Jong Gibraltar op een regenachtig avond in het VVV-Venlo stadion De Koel. Met nog vier wedstrijden te gaan is Jong Oranje nog altijd ongeslagen. Met 3 Ajacieden aan de start van de wedstrijd en 4 ex-Ajacieden had de Ajax-opleiding een groot aandeel voor , het basiselftal voor Jong Oranje. Dani de Wit ex-Ajacied, opende dan ook in de 6de minuut de score. Ryan Gravenberch legde de bal heerlijk achter de verdediging, waardoor Myron Boadu de bal alleen nog maar hoefde voor te leggen. Boadu moet het de komende week zonder zijn maatjes Owen Wijndal en Calvijn Stengs doen. De twee AZ-spelers zijn door Frank de Boer opgenomen in de selectie van de grote het Nederlandse elftal.

Gibraltar graafde zich zoals verwacht helemaal in en Oranje mocht het spel gaan maken. Op de heerlijke voorassist na van Gravenberch waren de Oranjespelers erg slordig. Na de eerste goal lukte het niet om door de muur van Gibraltar te komen, maar in de 24ste minuut brak Oranje de muur en scoorde De Wit de tweede van de avond. Jong Oranje pakte na de goal niet het betere spel op. De jonge talenten bleven slordig aan de bal en kwamen veel in de duels. De vlot lopende aanvallen waren schaars, maar als de aanval liep was het ook gelijk een goal. Ferdi Kadioglu zette in de 40ste minuut zijn naam onder die van Dani de Wit. 3-0 met rust, maar de wedstrijd was alles behalve goed. Met een nog een hevige regenbui voor rust gingen de spelers na het fluitsignaal van Oostenrijker Christopher Jaeger snel richting de kleedkamer.

Soms zijn er van die wedstrijden dat de supporters denken ‘had ik maar geen kaartje gekocht’. Gelukkig waren er geen toeschouwers toegestaan donderdagavond, want dan waren er veel mensen met die gedachte naar huis gegaan. De wedstrijd miste creativiteit, scherpte, nauwkeurigheid en felheid. Wat de Oranjespelers wel in Wit-Rusland konden opbrengen lukte niet in de eerste helft in Venlo. In Wit-Rusland kwam de ploeg van Erwin van de Looi veel vaker in de zestien en de backs werden meer gevonden. Erwin van de Looi zal dat graag in de tweede helft terug willen zien en had een kwartier om zijn jongens bij te praten.

In de tweede helft zag je wel meer terug van de wedstrijd tegen Wit-Rusland. De backs werden meer gevonden in de buurt van de zestien en de buitenspelers trokken naar binnen. De grote kansen waren er nu wel, maar Oranje was niet scherp voor de goal of een Gibraltarspeler lag in de weg. In de 67ste minuut lag het vierde doelpunt erin, maar Cody Gakpo stond helaas buitenspel. Geen minuut later lag de officiële 4-0 er wel in. De tweede ex-Ajacied zetten zijn naam op het scorebord. Zeefuik zag zijn kopbal eerst nog gestopt worden Bradly Banda, maar kon de rebound er alsnog in schieten. Van de tweede helft werd je als kijker ook niet echt warm, maar wel kwamen beide debutanten Joshua Zirkzee en Jurgen Ekkelenkamp in het veld. Laatst genoemde stond er nog geen 1 minuut in en scoorde zijn eerste doelpunt voor Jong Oranje.

De wedstrijdklok kwam steeds dichterbij de 90ste minuut en beide landen leken het wel prima te vinden.