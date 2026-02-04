Oud-Ajacieden doen mee aan 'lichte variant' Expeditie Robinson

Videoland heeft de elf deelnemers van het nieuwe programma Football Island onthuld. In de realityshow nemen Nederlandse oud-voetballers en analisten het tegen elkaar op terwijl ze proberen te overleven op een tropisch eiland.

Het programma wordt gezien als een lichtere variant van Expeditie Robinson. De oud-profs worden gedropt op een eiland in de Dominicaanse Republiek, waar ze zelf moeten zorgen voor eten en onderdak. Anders dan bij Expeditie Robinson kunnen deelnemers elkaar niet wegstemmen, maar uiteindelijk blijft er wel één winnaar over. De kandidaat die een proef of uitdaging verliest, moet het eiland verlaten. Football Island wordt gepresenteerd door Frank Evenblij en is vanaf 29 maart te zien op Videoland.

Recordinternational Wesley Sneijder is de meest opvallende naam in het deelnemersveld. Hij neemt het op tegen een groep oud-voetballers die na hun carrière actief bleven in het trainers- of analistenvak.

Naast Sneijder doen Kenneth Perez, Ryan Babel, Jan van Halst, John van ’t Schip, Tom Beugelsdijk, Ronald de Boer, Frank de Boer, Richard Witschge, Kees Kwakman en voormalig Feyenoorder Mike Obiku mee. Witschge en Van Halst lijken daarbij een streepje voor te hebben, aangezien zij eerder al deelnamen aan Expeditie Robinson.