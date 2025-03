Oud-Ajacieden kijken terug naar PSV-uit: "Met links in de kruising"

PSV neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Ajax. De Eindhovenaren moeten winnen van de Amsterdammers en de onderlinge ontmoetingen leverden een aantal bijzondere wedstrijden op. En een aantal oud-spelers van beide clubs vertellen wat hun meest favoriete editie is.

"De 3-0 denk ik dan toch wel", reageert Dumfries op welke editie van PSV-Ajax zijn favoriet is. Hij doelt hiermee op de 3-0 overwinning van de Eindhovenaren in 2018. Dusan Tadic denkt aan een heel ander duel. "Mijn favoriete moment was onze 1-2 in 2022", geeft hij aan. Daar is Noussair Mazraoui het wel mee eens. "Dat is natuurlijk die met mijn goal met links in de kruising."

Voormalig PSV'er Balázs Dzsudzsák gaat een stuk verder terug in de tijd. "Mijn hemel wat hebben we memorabele duels gehad, maar ik moet wel de 4-3 voor ons zeggen", reageert hij. De Hongaar scoorde in die wedstrijd twee prachtige vrije trappen. "Dat was een bizarre wedstrijd. Die dag vergeet in nooit meer. Het was een van de beste, zo niet de beste, wedstrijd in mijn leven ooit."

Ook Jordan Teze is duidelijk. "Het jantje in eigen huis natuurlijk", aldus het jeugdproduct van PSV. "En de persoonlijke duels met Bergwijn, want die had het altijd lastig tegen mij." Marco van Ginkel maakte wellicht de meest bijzondere editie tussen PSV en Ajax mee als speler. Ook die wedstrijd eindigde in 3-0. "De kampioenswedstrijd", aldus Van Ginkel.