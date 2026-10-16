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Oud-Ajacieden kritisch op Míchel: "Tenenkrommend om te luisteren"

Joram
Ajax-trainer Michel
Ajax-trainer Michel Foto: © Pro Shots

De communicatie van Míchel Sánchez bij Ajax roept vragen op bij Toby Alderweireld en Frank de Boer. De trainer gaf na de 2-1 nederlaag tegen Hajduk Split een interview in het Engels bij Ziggo Sport. De twee oud-Ajacieden vragen zich af of de Spanjaard zijn ideeën op die manier goed kan overbrengen op zijn spelers.

Alderweireld twijfelt of de taalvaardigheid van Míchel een probleem kan vormen in de kleedkamer. "Ik vraag me af: hoe communiceert hij naar zijn team toe?", begint Alderweireld na de 2-1 nederlaag van Ajax tegen Hajduk Split. "Is dat in het Engels of in het Spaans? Maar Spaans begrijpen veel mensen niet. Als je zo praat kan je toch heel moeilijk je idee of je gevoel overbrengen."

De Boer deelt die zorgen en denkt dat ook een tolk niet de ideale oplossing is. "Wij zitten hier al tenenkrommend te luisteren. Als je dat in de kleedkamer doet, krijg je precies hetzelfde. Stel dat hij het in Spaans doet en iemand vertaalt het, dan komt het vaak ook net niet over."

Volgens de oud-international moet een trainer zijn boodschap rechtstreeks en overtuigend kunnen overbrengen. Een tolk kan daarbij juist voor misverstanden zorgen. "Misschien brengt Míchel het net iets anders, terwijl een tolk het op een andere manier brengt. Dus het is niet handig." De Boer benadrukt dat het voor een trainer belangrijk is om zijn spelers mee te krijgen. "Je moet je passie en kennis overbrengen. Het team moet bijna aan je lippen hangen."

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