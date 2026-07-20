Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oud-Ajacieden verliezen WK-finale van een oppermachtig Spanje

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Nicolas Tagliafico baalt
Nicolas Tagliafico baalt Foto: © BSR Agency

Spanje heeft het WK gewonnen door Argentinië in de finale na verlenging met 1-0 te verslaan. Ferran Torres werd de grote held door in de tweede helft van de verlenging de enige treffer van de wedstrijd te maken.

Spanje was gedurende de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Argentinië beleefde een zeer zwakke wedstrijd en wist in de eerste helft geen enkel schot te lossen, iets wat pas voor de tweede keer ooit gebeurde in een WK-finale. Ook na rust bleef Spanje domineren, maar doelman Emiliano Martínez hield zijn ploeg lang op de been.

Kort voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg Enzo Fernández een domme tweede gele kaart, waardoor Argentinië met tien man verder moest. In de verlenging profiteerde Spanje uiteindelijk van de man-meersituatie. Nico Williams bereidde de beslissende treffer van Torres voor, waarna Argentinië in de slotfase nog aandrong, maar de gelijkmaker uitbleef.

Met de overwinning kroont Spanje zich tot wereldkampioen na eerder al het EK te hebben gewonnen en blijven oud-Ajacieden Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico en Geronimo Rulli met een kater achter.

Gerelateerd:
Juanvi Peinado en Míchel Sanchez

Assistent van Michel stelt zich voor: "Dat is mijn grootste wens"

0
Jordi Cruijff

Ajax geeft veel uit: "Daardoor hebben ze ruimte om te investeren"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Nicolás Tagliafico Lisandro Martínez Gerónimo Rulli
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Assistent van Michel stelt zich voor: "Dat is mijn grootste wens"

Ajax geeft veel uit: "Daardoor hebben ze ruimte om te investeren"

Oud-Ajacieden verliezen WK-finale van een oppermachtig Spanje

'Duitse club wil Eredivisieclubs aftroeven in strijd om Tadic'

Steur vertrokken bij Ajax: "Overeenkomsten met Frenkie de Jong"

Alderweireld neemt Belgische topclub over met groep investeerders

Steijn fel: "Ik heb me altijd ongelooflijk gestoord aan dat woord"

Antony slaat Bayern München af: "Geen spijt van mijn beslissing"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws