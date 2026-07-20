Oud-Ajacieden verliezen WK-finale van een oppermachtig Spanje
Spanje heeft het WK gewonnen door Argentinië in de finale na verlenging met 1-0 te verslaan. Ferran Torres werd de grote held door in de tweede helft van de verlenging de enige treffer van de wedstrijd te maken.
Spanje was gedurende de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Argentinië beleefde een zeer zwakke wedstrijd en wist in de eerste helft geen enkel schot te lossen, iets wat pas voor de tweede keer ooit gebeurde in een WK-finale. Ook na rust bleef Spanje domineren, maar doelman Emiliano Martínez hield zijn ploeg lang op de been.
Kort voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg Enzo Fernández een domme tweede gele kaart, waardoor Argentinië met tien man verder moest. In de verlenging profiteerde Spanje uiteindelijk van de man-meersituatie. Nico Williams bereidde de beslissende treffer van Torres voor, waarna Argentinië in de slotfase nog aandrong, maar de gelijkmaker uitbleef.
Met de overwinning kroont Spanje zich tot wereldkampioen na eerder al het EK te hebben gewonnen en blijven oud-Ajacieden Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico en Geronimo Rulli met een kater achter.
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Oud-Ajacieden verliezen WK-finale van een oppermachtig Spanje
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