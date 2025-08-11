Het laatste Ajax Nieuws
'Oud-Ajax-aanvaller El Ghazi staat voor avontuur bij Spaanse club'
Anwar El Ghazi bij Cardiff City Foto: © Pro Shots
Anwar El Ghazi maakt hoogstwaarschijnlijk de overstap naar de Spaanse competitie. De oud-aanvaller van Ajax en PSV is in beeld bij Valenica als potentiële versterking.
Dat meldt De Telegraaf maandag. El Ghazi is op hoofdlijnen akkoord met Valencia over een eenjarig contract. De Spaanse club versterkte zich eerder al met de Nederlandse aanvaller Arnaut Danjuma.
De 30-jarige El Ghazi is transfervrij na afloop van zijn contract bij Cardiff City. Daar speelde hij afgelopen seizoen 27 wedstrijden, waarin hij goed was voor drie goals en twee assists.
Laatste nieuws
KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Go Ahead - Ajax
Heitinga bekritiseerd: "Spel is veel slechter dan onder Farioli"
'Oud-Ajax-aanvaller El Ghazi staat voor avontuur bij Spaanse club'
Van der Vaart schrikt van Ajax: "Dan moet je je kapot schamen"
Go Ahead-directeur duidelijk: "Ajax staat niet open voor verhuur"
Ronald Waterreus 'waarschuwt' Ajax: "Het is pijnlijk om te zien"
Driessen noemt drie Ajax-spelers: "Viel me verschrikkelijk tegen"
Van der Vaart bekritiseert Ajax: "Waarom zou je hem dan halen?"
Telstar-speler maakt indruk tegen Ajax: "Hij was echt geweldig"
"Berghuis kan niet meer schieten op goal, dat is echt afgelopen"
Meer nieuws
Van Hanegem: "Die spits van Telstar had wel 3 keer kunnen scoren"
'Nieuwe Weghorst' bij Telstar: "Weghorst in zijn jongere jaren"
Kenneth Perez maakt gehakt van Ajax: "Er klopte zó weinig van"
Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"
Ajax-speler zorgt voor enorme verbazing: "Eet hij hier gras?"
Hugo Borst pakt Heitinga aan: "Onder hem niet verder dan vierde"
Beuker: "Denken dat het goed is dat hij daar ervaring opdoet"
Ajax zwaait verdediger (20) tijdelijk uit: "Volwassener worden"
Van der Vaart ziet zoon debuteren bij Ajax: "Punaise in zijn schoen"
Perez ziet 'bloedirritante en theatrale' uitblinker bij Ajax
Ouder nieuws
Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar
Akpom lovend over Ajax: "Heb veel mooie ervaringen opgedaan"
Koeman jr. verrast door Ajax: "Had ik niet verwacht, echt bizar"
Ajax bevestigt vertrek van Akpom; huurtransfer met optie tot koop
Baas heeft duidelijke positie-voorkeur: "De trainer weet dat wel"
Zonneveld mist megakans tegen Ajax: "Had meer tijd dan ik dacht"
Wout Weghorst duidelijk na zege: "Zoveel mag je er niet weggeven"
Telstar-captain trots: "Gaan ons niet verschuilen in de Eredivisie"
Kwakman kritisch: "Hij zit zich wel te verbijten op de tribune"
Klaassen kritisch ondanks Ajax-zege: "Een soort tenniswedstrijd"
Video’s
Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"
Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar
Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"
"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"
Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"
Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"
'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'
0 reacties