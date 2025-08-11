TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
'Oud-Ajax-aanvaller El Ghazi staat voor avontuur bij Spaanse club'

Joram
bron: De Telegraaf
Anwar El Ghazi bij Cardiff City
Anwar El Ghazi bij Cardiff City Foto: © Pro Shots

Anwar El Ghazi maakt hoogstwaarschijnlijk de overstap naar de Spaanse competitie. De oud-aanvaller van Ajax en PSV is in beeld bij Valenica als potentiële versterking.

Dat meldt De Telegraaf maandag. El Ghazi is op hoofdlijnen akkoord met Valencia over een eenjarig contract. De Spaanse club versterkte zich eerder al met de Nederlandse aanvaller Arnaut Danjuma.

De 30-jarige El Ghazi is transfervrij na afloop van zijn contract bij Cardiff City. Daar speelde hij afgelopen seizoen 27 wedstrijden, waarin hij goed was voor drie goals en twee assists. 

Anwar El Ghazi
