'Oud-Ajax-aanvaller El Ghazi staat voor avontuur bij Spaanse club'

Anwar El Ghazi maakt hoogstwaarschijnlijk de overstap naar de Spaanse competitie. De oud-aanvaller van Ajax en PSV is in beeld bij Valenica als potentiële versterking.

Dat meldt De Telegraaf maandag. El Ghazi is op hoofdlijnen akkoord met Valencia over een eenjarig contract. De Spaanse club versterkte zich eerder al met de Nederlandse aanvaller Arnaut Danjuma.

De 30-jarige El Ghazi is transfervrij na afloop van zijn contract bij Cardiff City. Daar speelde hij afgelopen seizoen 27 wedstrijden, waarin hij goed was voor drie goals en twee assists.