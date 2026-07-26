'Oud-Ajax-doelman staat voor transfer naar de Premier League'

Kjell Scherpen staat op het punt om de nieuwe keeper van Ipswich Town te worden, zo meldt het Algemeen Dagblad . De oud-doelman van Ajax gaat een contract van vier jaar tekenen bij de Premier League-ploeg.

Ipswich Town betaalt een transfersom van minimaal 10 miljoen euro aan zijn huidige werkgever Union Sint-Gillis. Scherpen zal de komende dagen de medische keuring ondergaan in Engeland.

De voormalig doelman van onder meer FC Emmen, Ajax en Vitesse wordt gezien als potentiële eerste doelman van de promovendus. Eerder deze maand legde de Engelse ploeg ook al doelman Kayne van Oevelen vast.