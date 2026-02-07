Oud Ajax-hoofdtrainer: "Fout was dat ik niet eerder gestopt ben"

Maurice Steijn blikt met spijt terug op zijn periode bij Ajax. De huidige trainer van Sparta Rotterdam geeft in de podcast van ShowBird toe dat hij liever eerder was opgestapt in zijn tijd in Amsterdam. "Na drie of vier wedstrijden had ik het gevoel van: deze samenwerking gaat op niks uitlopen", begon Steijn over de moeizame relatie met toenmalig technisch directeur Sven Mislintat.

Steijn werd in 2023 door Mislintat overgenomen van Sparta, maar kon geen grip krijgen op de samenstelling van zijn selectie. "Ik stond niet achter een gedeelte van de spelersgroep die gehaald werd. Het was wachten op het moment dat het alleen maar slechter ging", aldus de trainer. Uiteindelijk werd hij al na elf wedstrijden ontslagen, terwijl Mislintat toen al vertrokken was.

Met de kennis van nu had Steijn eerder moeten ingrijpen, geeft hij toe. "Als je het hebt over fouten, dan denk ik dat een van de fouten die ik gemaakt heb is dat ik gewoon niet eerder gestopt ben." Zijn periode bij Ajax werd daarmee een pijnlijke episode in een verder positieve loopbaan.

Sinds eind 2024 is Steijn weer terug bij Sparta en daar gaat het wél voortvarend. De Rotterdammers staan knap vijfde in de Eredivisie en hebben slechts vier punten achterstand op nummer twee Feyenoord. Steijn lijkt op Het Kasteel weer helemaal op zijn plek.