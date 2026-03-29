Oud-Ajax keeper Benjamin van Leer verliest ongeboren zoon
Vreselijk nieuws voor Lieke Martens en haar man, Benjamin van Leer. Het paar is hun ongeboren zoontje verloren. Dat maken Martens en Van Leer zondag bekend via Instagram.
"Lieve allen, onlangs deelden wij het blijde nieuws dat wij een tweede zoontje verwachtten. Met intens verdriet moeten wij nu laten weten dat de zwangerschap niet goed is verlopen en dat wij ons zoontje zijn verloren", schrijven de twee oud-voetballers.
Het verlies komt logischerwijs enorm hard aan bij het gezin. "Dit verlies raakt ons enorm diep. Als gezin nemen wij graag de tijd en ruimte om dit te verwerken en een plek te geven. Dank voor jullie begrip en steun hiervoor", sluiten Martens en Van Leer af.
Het stel werd in februari 2025 ouders van Lowen.
Ajax serieuze optie voor Mats Rots? "Daar ben je wel mee bezig"
John van 't Schip met bijzondere anekdote: "En jij ook 500 boete!"
Oud-Ajax keeper Benjamin van Leer verliest ongeboren zoon
Ajax-talenten laten zich zien bij interlands van nationale teams
"Weghorst heeft in de Klassieker alleen maar op zijn rug gelegen"
Bouwman onthult: "Zegt niet vaak iets over dat ik bij Ajax speel"
"Ajax heeft misschien wel het meeste baat als hij geblesseerd blijft"
Ajax ontsnapt aan miskoop: Target worstelt bij nieuwe werkgever
Van de Beek blikt terug op Ajax-debuut: "Die momenten vergeet je niet"
Verweij: "Niet in vorm, maar wie weet bezorgt hij Ajax de 2e plaats"
Mika Godts maakt indruk bij Belgisch debuut: "Viel complexloos in"
Bos: "Wie zegt dat hij Wout Weghorst heeft ontdekt, die lult"
"Wesley Sneijder zei: Straks tik ik jou helemaal gek, lange lul"
Verweij over Ajax-blessure: "Hij heeft een lichte beschadiging"
'Oud-Ajax-flop mag gratis weg; Spaanse en Italiaanse interesse'
Kees Jansma looft oud-Ajax-trainer: "Hij is de allerbeste geweest"
PSV-supporters krijgen kritiek: "Heb ze zien juichen voor Ajax"
Brobbey stelt doel bij Nederlands elftal: "Dat zou heel mooi zijn"
Donny van de Beek eerlijk: "Of we het ook over Ajax hebben? Zeker"
FC Twente niet bang voor Ajax: "NEC is de grootste concurrent"
Sneijder liet Kees Jansma schrikken: "Verschrikkelijk geschrokken"
Ooijer haalt uit na Feyenoord-Ajax: "Dat was gewoon een penalty"
Brobbey over verschil Ajax en Sunderland: "Ben nu extra scherp"
Nijstad: "Dan wordt het weer tegen Weghorst of tegen Dolberg"
FC Twente heeft een 'betere' selectie dan Ajax? "Kortom, 0-4"
Ajax grijpt naast Rotterdams talent: "Hij is een uitstervend ras"
Ajax wil contract toptalent openbreken: 'Europese top kijkt mee'
FC Twente kijkt uit naar Ajax: "Kunnen daar goede zaken doen"
Kees Smit brengt veel tijd door met Weghorst: "Hij is wel goed"
Gerald Alders over Ajacied: "Ik heb nog niet met hem gesproken"