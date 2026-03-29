2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Oud-Ajax keeper Benjamin van Leer verliest ongeboren zoon

Lieke Martens en Benjamin van Leer Foto: © BSR Agency

Vreselijk nieuws voor Lieke Martens en haar man, Benjamin van Leer. Het paar is hun ongeboren zoontje verloren. Dat maken Martens en Van Leer zondag bekend via Instagram.

"Lieve allen, onlangs deelden wij het blijde nieuws dat wij een tweede zoontje verwachtten. Met intens verdriet moeten wij nu laten weten dat de zwangerschap niet goed is verlopen en dat wij ons zoontje zijn verloren", schrijven de twee oud-voetballers.

Het verlies komt logischerwijs enorm hard aan bij het gezin. "Dit verlies raakt ons enorm diep. Als gezin nemen wij graag de tijd en ruimte om dit te verwerken en een plek te geven. Dank voor jullie begrip en steun hiervoor", sluiten Martens en Van Leer af. 

Het stel werd in februari 2025 ouders van Lowen.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
