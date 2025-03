Oud-Ajax-scout onthult: "Toen hadden we hem ook op de korrel"

Hans van der Zee denkt dat FC Twente diep in de buidel moet tasten om Gustaf Lagerbielke definitief naar Enschede te halen. De verdediger wordt dit seizoen gehuurd van Celtic.

Lagerbielke maakt de laatste weken een goede indruk in de achterhoede van de Tukkers. "Ik vond hem wel een positieve uitzondering. Hij speelde goed", merkt voormalig Ajax-scout Van der Zee op in VoetbalTijd. "Ik had hem voor Ajax op een gegeven moment ook op de korrel, toen hij nog voor Elfsborg speelde. Op een gegeven moment ging hij voor 3,5 miljoen naar Celtic."

De 24-jarige Zweed kwam in zijn debuutseizoen in Schotland niet veel in actie, dus werd hij vorige zomer uitgeleend aan FC Twente. Mocht FC Twente hem komende zomer definitief willen overnemen, zullen ze volgens Van der Zee een behoorlijk bedrag moeten overmaken. "Ze (Celtic red.) hebben 3,5 miljoen voor hem betaald. Ik denk niet dat hij het goed heeft gedaan bij Celtic, anders verhuren ze hem niet. Onder de drie miljoen krijg je hem niet."