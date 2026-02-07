Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
'Oud-Ajax-speler kan naar Brazilië: mogelijk herenigd met Memphis'

Cherine
Zakaria Labyad
Zakaria Labyad Foto: © Pro Shots

Memphis Depay en Zakaria Labyad zouden mogelijk weer samenkomen bij Corinthians. Volgens Braziliaanse media voert de club gesprekken met Labyad, die transfervrij is na zijn avontuur in China. Zijn vriendschap met Memphis zou tijdens de onderhandelingen een voordeel opleveren voor de Braziliaanse topclub.

Braziliaanse outlets zoals Globo en Meu Timão melden dat club en speler al in gesprek zijn. Corinthians had eerder in 2025 interesse, maar een transfer ging destijds niet door vanwege een transferverbod. Nu de club dringend versterkingen zoekt en Labyad transfervrij is, lijkt hij weer een interessante optie.

De 32-jarige middenvelder kan in Brazilië herenigd worden met Memphis, met wie hij een goede band opbouwde bij PSV. Volgens de media past Labyad’s salaris binnen het budget van de club, die al langere tijd kampt met financiële problemen. Een akkoord lijkt daardoor niet ingewikkeld.

Labyad begon zijn loopbaan bij PSV en speelde daarna voor Sporting Portugal, FC Utrecht, Ajax en in China bij Yunnan Yukun en Dalian Yingbo. Zijn mogelijke overstap naar Corinthians zou een nieuwe, opvallende stap zijn in zijn kleurrijke carrière.

