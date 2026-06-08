Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"
Jaap Stam is te zien in een nieuwe videoclip van Russo. De oud-speler van Ajax zingt mee in een nieuwe versie van het iconische lied 'Hou je rustig' van Bassie en Adriaan uit 1982.
Om voetbalfans te kalmeren tijdens frustrerende VAR-momenten op het aankomende mondiale voetbaltoernooi, dook het gelegenheidscollectief samen met hitsensatie Russo de studio in met bekende voetbaliconen als Ali Boussaboun, Tom Beugelsdijk, Jeroen Heubach, Sjaak Polak, Eric Meijers en scheidsrechter Bas Nijhuis.
Zelfs de 83-jarige Aad van Toor, bekend van Bassie & Adriaan, kwam speciaal ingevlogen om akkoord te geven op de remake van zijn nummer. "Het is bijna niet te geloven dat het alweer 40 jaar geleden is dat mijn broer Bas en ik Hou je Rustig uitbrachten", zegt Van Toor. "Voor deze bijzondere samenwerking ben ik speciaal vanuit Spanje gekomen, en dat was het meer dan waard. Het was fantastisch om met zoveel bekende gezichten een videoclip te maken. We zijn dan ook erg trots op deze nieuwe versie van Russo."
Ook Beugelsdijk genoot van de opnames. "Ondanks dat zingen niet mijn sterkste punt is, was het genieten om met Snickers en al die bekende koppen dit lied op te nemen. De frustratie over de VAR herken ik maar al te goed. En eerlijk: maar goed dat er in mijn tijd geen VAR was. Dan had ik waarschijnlijk vaker eerder mogen douchen", aldus de oud-speler van ADO Den Haag.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Nederland wint na bizar slot van Oezbekistan; Weghorst bankzitter
Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"
Vaessen: "Klaassen gaf knietjes in m'n ballen, Brobbey pakte me vast"
Jurriën Timber mist het WK met Oranje, Koeman roept vervanger op
Opstelling Oranje bekend: geen Wout Weghorst in de basisopstelling
'Feyenoord wil zich versterken met oud-keeperstrainer van Ajax'
Uitsupporters krijgen uitstel: korting blijft voorlopig bestaan
Borst: "Beter dan Malen, Depay, Weghorst en Brobbey bij elkaar"
Oud-Ajacied ontsnapte aan dood: "Wilde samen met die jongens!"
Vrouw van Danny Hoesen pleegde zelfmoord: "Dat brak me volledig"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Vermoedelijke opstelling Oranje: geen basisplek voor Weghorst
Bondscoach over Eriksen-incident: "Dat was het belangrijkste"
Ten Hag verklapt beste speler met wie hij werkte: "Hij is slim"
Jansma vertelt fraaie Oranje-anekdote: "Ga zitten joh, mafkees!"
Koeman verklapt deel opstelling: "Ik moet voorzichtiger zijn..."
Oranje-advies voor Kluivert: "Dan kan hij van meerwaarde zijn"
'Transferwaarde van verdediger Lucas Rosa was nog nooit zo hoog'
Broer van De Jong is eerlijk: "Dat was toen nog niet geweldig"
Noppert kon naar Ajax of Man United: "Maar een transfer bleef uit"
Buikema eerlijk over zwaar Ajax-jaar: "Niet altijd over rozen"
Update over Christian Eriksen: "Pacemaker deed wat het moest doen"
'Fysieke gesteldheid Ter Stegen zorgt voor twijfels bij Ajax'
Heftige beelden: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenduel
'Taylor trekt portemonnee voor verloving': "Vier karaats, insane"
Verweij vertelt over Perr Schuurs: "Toen schrokken we best wel"
Daley Blind over 'levensveranderend moment': "Je krijgt aanzien"
Driessen wijst naar Koeman: "Legde hij ergens onderin de la"
'Ajax houdt verrichtingen van linksback van Rode Ster in de gaten'
Janssen blikt terug op transfer: "Laten we dan gewoon stoppen"