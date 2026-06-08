Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

Jaap Stam is te zien in een nieuwe videoclip van Russo. De oud-speler van Ajax zingt mee in een nieuwe versie van het iconische lied 'Hou je rustig' van Bassie en Adriaan uit 1982.

Om voetbalfans te kalmeren tijdens frustrerende VAR-momenten op het aankomende mondiale voetbaltoernooi, dook het gelegenheidscollectief samen met hitsensatie Russo de studio in met bekende voetbaliconen als Ali Boussaboun, Tom Beugelsdijk, Jeroen Heubach, Sjaak Polak, Eric Meijers en scheidsrechter Bas Nijhuis.

Zelfs de 83-jarige Aad van Toor, bekend van Bassie & Adriaan, kwam speciaal ingevlogen om akkoord te geven op de remake van zijn nummer. "Het is bijna niet te geloven dat het alweer 40 jaar geleden is dat mijn broer Bas en ik Hou je Rustig uitbrachten", zegt Van Toor. "Voor deze bijzondere samenwerking ben ik speciaal vanuit Spanje gekomen, en dat was het meer dan waard. Het was fantastisch om met zoveel bekende gezichten een videoclip te maken. We zijn dan ook erg trots op deze nieuwe versie van Russo."