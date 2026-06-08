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Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

Bjorn

Jaap Stam is te zien in een nieuwe videoclip van Russo. De oud-speler van Ajax zingt mee in een nieuwe versie van het iconische lied 'Hou je rustig' van Bassie en Adriaan uit 1982.

Om voetbalfans te kalmeren tijdens frustrerende VAR-momenten op het aankomende mondiale voetbaltoernooi, dook het gelegenheidscollectief samen met hitsensatie Russo de studio in met bekende voetbaliconen als Ali Boussaboun, Tom Beugelsdijk, Jeroen Heubach, Sjaak Polak, Eric Meijers en scheidsrechter Bas Nijhuis.

Zelfs de 83-jarige Aad van Toor, bekend van Bassie & Adriaan, kwam speciaal ingevlogen om akkoord te geven op de remake van zijn nummer. "Het is bijna niet te geloven dat het alweer 40 jaar geleden is dat mijn broer Bas en ik Hou je Rustig uitbrachten", zegt Van Toor. "Voor deze bijzondere samenwerking ben ik speciaal vanuit Spanje gekomen, en dat was het meer dan waard. Het was fantastisch om met zoveel bekende gezichten een videoclip te maken. We zijn dan ook erg trots op deze nieuwe versie van Russo."

Ook Beugelsdijk genoot van de opnames. "Ondanks dat zingen niet mijn sterkste punt is, was het genieten om met Snickers en al die bekende koppen dit lied op te nemen. De frustratie over de VAR herken ik maar al te goed. En eerlijk: maar goed dat er in mijn tijd geen VAR was. Dan had ik waarschijnlijk vaker eerder mogen douchen", aldus de oud-speler van ADO Den Haag. 

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