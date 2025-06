'Oud-Ajax-speler staat open voor vertrek; CL-club geïnteresseerd'

Voormalig Ajax-talent Stanis Idumbo Muzambo zou willen vertrekken bij Sevilla FC. Dat meldt transferexpert Sacha Tavolieri. De 19-jarige speler vertrok in januari 2024 nog bij de Amsterdammers.

Idumbo zou openstaan voor een zomers vertrek bij Sevilla. Vorige winter stond hij nog in de belangstelling van RB Salzburg. De kans is aanwezig dat de Oostenrijkse topclub opnieuw een poging gaat doen om de oud-Ajacied over te nemen van Sevilla.

Idumbo kwam dit seizoen weinig in actie bij Sevilla. Hij moest het vooral doen met invalbeurten. De middenvelder kwam uiteindelijk tot achttien wedstrijden. Daarin wist het Belgische talent twee keer te scoren en drie keer een assist te geven. Zijn marktwaarde is momenteel 2,5 miljoen euro.