Geschreven door Jessica Westdijk 08 mei 2021 om 22:05

De UEFA is een onderzoek gestart naar Zlatan Ibrahimovic en zijn banden met het Maltese gokbeddrijf Bethard Group. Volgens het Zweede blad Aftonbladet heeft Zlatan’s bedrijf Unknown AB een aandeel van 10% in het bedrijf Gameday Group PLC, de enige aandeelhouder van de Bethard Group. Ook is hij sinds 2018 ambassadeur voor hun online sportsbook Bethard.com.

Volgens de regels van de UEFA en de FIFA, mogen spelers met financiële motieven (direct of indirect) in een gokbedrijf, geen wedstrijden spelen in hun competities. Dit is een regel om matchfixing te voorkomen. De UEFA heeft een ethisch en disciplinair onderzoeker aangesteld om te kijken of Zlatan de regels heeft overtreden. Bij Bethard kun je naast online casino spelen, namelijk ook gokken op wedstrijden waar Zlatan aan meedeed.

Zlatan hangt een schorsing van 3 jaar en een boete van 86.000 GBP boven het hoofd volgens regels van de FIFA. UEFA zelf is niet heel duidelijk over de mogelijke straf, maar het is wel duidelijk dat dit zou dit betekenen dat hij op het EK 2021 niet in actie zou kunnen komen. Met zijn leeftijd van 39 jaar lijkt het ook onwaarschijnlijk dat hij – bij een veroordeling – nog voor een professionele club zou kunnen spelen.

Wanneer zat Zlatan precies fout?

Dat de UEFA nu pas onderzoek doet, terwijl Zlatan al in 2018 met Bethard in zee ging, is niet zo gek. Zlatan voetbalde toentertijd nog voor LA Galaxy in de USA en die voetballen niet onder de vlag van de UEFA, maar de CONCACAF. In december 2019 kwam Zlatan transfervrij over naar AC Milan en voetbalt daar nog altijd. Met Milan speelde Zlatan in september 2020 een wedstrijd in de UEFA Europa League tegen Shamrock Rovers en overtrad toen (voor het eerst) de regels van de UEFA.

Mogelijk heeft het ontbreken van Zlatan op het WK van 2020 in de nationale ploeg van Zweden wel te maken gehad met zijn banden met Bethard, omdat ook volgens de regels van de FIFA (die het WK organiseert en waar de nationale ploeg van Zweden toernooien voor speelt) een speler geen financiële belangen in een gokbedrijf mag hebben. Toen Zlatan in Maart 2020 zijn rentree maakte voor de Zweedse nationale ploeg tegen Georgie en Kosovo overtrad hij de FIFA regels.

Zowel voor de wedstrijden van AC Milan in de Europa League, als de wedstrijden van de Zweedse ploeg was het mogelijk om bij Bethard sportweddenschappen te plaatsen. Dit zorgt voor belangenverstrengeling.

Sporters vaker ambassadeur voor gokbedrijven

Sporters worden vaker als ambassadeur gebruikt voor gokbedrijven. Met hun vele fans kunnen zij zo voor veel exposure zorgen en nieuwe klanten aanleveren. Zo heeft pokerstars gebruik gemaakt van advertenties met Neymar Jr. en Ronaldo. Boxer Anthony Joshua heeft een contract gehad als ambassadeur van William Hill en Martial arts vechter McGregor is het gezicht van de Android App PariMatch.

Het verschil met Zlatan is dat hij met zijn bedrijf Unknown AB ook een aandeel heeft genomen in het gokbedrijf. Wellicht had hij dat beter niet kunnen doen (of het beter af moeten schermen). Wij hopen in ieder geval dat we Zlatan nog lang op het voetbalveld kunnen zien, en wachten met spanning het onderzoek van de UEFA af.