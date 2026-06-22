Oud-Ajax-spits Kaj Sierhuis tekent contract bij Eredivisie-club
Kaj Sierhuis heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij NEC. De 28-jarige spits kan zich daardoor gaan opmaken voor de voorrondes van de Champions League. FC Twente en FC Utrecht toonden eerder nog interesse in de aanvaller.
Eerder waren de gesprekken met NEC al in een vergevorderd stadium, maar die werden stopgezet nadat de buitenlandse interesse concreet werd. De 28-jarige spits leek op weg naar een lucratief avontuur op Cyprus, maar de transfer ketste op het laatste moment af.
FC Utrecht en FC Twente toonden ook interesse in de aanvaller. Nu is hij tot en met 2029 verbonden aan de ploeg van Dick Schreuder. Hij komt transfervrij over van Fortuna Sittard. NEC begint in augustus aan de voorronde van de Champions League.
Berghuis bereikt dieptepunt in marktwaarde sinds komst bij Ajax
'Ajax informeert bij AS Roma naar voormalig La Liga-topscorer'
Oud-Ajax-spits Kaj Sierhuis tekent contract bij Eredivisie-club
'Ajax maakt nieuwe technische staf bekend op eerste trainingsdag'
'Oscar García vindt vlak na Ajax-vertrek nieuwe klus in Polen'
'Ajax belangrijke kandidaat voor linksback van FC Barcelona'
Driessen kritisch: "Dit is de eerste mislukking van Jordi Cruijff"
Jordi Cruijff wil 15 spelers lozen bij Ajax: "Geen bodemprijzen"
Weghorst maakt indruk bij Oranje: "Was voor mij de openbaring"
Brian Brobbey maakt indruk: "Hij is niet meer een soort Bombarda"
Driessen optimistisch over Ajax-sponsor: "Kijk naar Real Madrid"
Maduro doet open sollicitatie bij Ajax: "Ik sta er wel voor open"
Chris Woerts waarschuwt Ajax: "Telefoon staat niet roodgloeiend"
Weghorst schopt teamgenoot neer: "Kan hier heel boos om worden"
Kraay jr. had gesprek met García: "Stond er een beetje van te kijken"
Driessen: "Je kan hem niet met goed fatsoen op de bank zetten"
'Ihattaren kan carrière vervolgen bij nieuwe Eredivisieclub'
Van Hanegem: "Heb het idee dat hij bij Ajax dat niet meer kreeg"
Bas Nijhuis over moeder-spreekkoren: "Ze doen het ook bij Ajax"
Ajax-legende looft Nederlands elftal: "Dit team kan het WK winnen"
Brian Brobbey bijt terug: "Ik weet nog dat jullie me afmaakten"
Van der Gijp over ophef rond Van der Vaart: "Het is een grap"
Koninklijke complimenten voor oud-Ajacied: "Ze waren erg blij"
Middenvelder neemt afscheid van Ajax: "Wens jullie het allerbeste"
Jordi Cruijff reageert op Ajax-vertrekker: "We zijn hem dankbaar"
Theo Janssen hard voor Oranje-speler: "Dat vond ik nergens op slaan"
Ajax en Oscar Garcia na vier maanden toch weer uit elkaar
Hiddink vergelijkt traditionele top drie "Bij Ajax wat arroganter"
Ajacieden maken indruk bij Japan: "Hebben een centrale rol gespeeld"
De Mos: "Feyenoord heeft ’m misschien niet nodig, maar Ajax…"