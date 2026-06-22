Oud-Ajax-spits Kaj Sierhuis tekent contract bij Eredivisie-club

Kaj Sierhuis heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij NEC. De 28-jarige spits kan zich daardoor gaan opmaken voor de voorrondes van de Champions League. FC Twente en FC Utrecht toonden eerder nog interesse in de aanvaller.

Eerder waren de gesprekken met NEC al in een vergevorderd stadium, maar die werden stopgezet nadat de buitenlandse interesse concreet werd. De 28-jarige spits leek op weg naar een lucratief avontuur op Cyprus, maar de transfer ketste op het laatste moment af.

FC Utrecht en FC Twente toonden ook interesse in de aanvaller. Nu is hij tot en met 2029 verbonden aan de ploeg van Dick Schreuder. Hij komt transfervrij over van Fortuna Sittard. NEC begint in augustus aan de voorronde van de Champions League.