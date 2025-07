Oud-Ajax-talent maakt indruk bij Feyenoord: "Probeerde tegen Paixao"

De meeste talenten van Feyenoord keren vanaf komende week terug naar hun jeugdteams, maar misschien krijgt Zinhagel langer de kans zich te laten zien. "In potlood heb ik al ingevuld wie er weer terugkeren naar de jeugd", vertelt Van Persie in het Algemeen Dagblad. "Jivayno Zinhagel is een echte buitenspeler, hij zoekt zijn tegenstander op, maakt zijn acties. En het mooie is, het maakt hem helemaal niet uit tegenover wie hij staat."

Zinhagel kwam zaterdag al in actie in de oefenwedstrijd tegen SC Cambuur en liet eerder op training ook al zien zich niet te verstoppen. "Er was een moment op de training dat hij tegenover Paixão kwam en toen was ik benieuwd. Paixão is enorm snel, maar Zinhagel probeerde het gewoon op snelheid in de één tegen één", besluit Van Persie.