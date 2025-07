'Oud-Ajax-target op radar Franse club: Nederlanders imponeren'

Lille OSC heeft interesse in twee Nederlandse keepers: Robin Roefs (NEC) en Jeffrey de Lange (Olympique Marseille), meldt het Franse La Provence . De Lange zat het afgelopen seizoen vooral op de bank bij Marseille, waar Gerónimo Rulli de voorkeur kreeg. Hij keepte slechts twee bekerwedstrijden.

Roefs geldt volgens L'Équipe als topkandidaat voor Lille, dat op zoek is naar een vervanger voor Lucas Chevalier. Die staat op het punt om voor veertig miljoen euro naar Paris Saint-Germain te vertrekken, waar hij Gianluigi Donnarumma moet opvolgen. Ajax haakte eerder af vanwege de vraagprijs van zes miljoen euro voor Roefs.

Ondertussen houdt Lille ook De Lange in de gaten. Keeperstrainer Nicolas Dehon is gecharmeerd van de voormalig Go Ahead Eagles-doelman, maar Marseille lijkt niet van plan hem zomaar te laten vertrekken. Een eventuele transfer ligt dan ook gecompliceerd.

Ook Ajax en PSV toonden interesse in De Lange, maar beide clubs hebben inmiddels hun keepersposities ingevuld. Ajax haalde Vítězslav Jaroš en is dicht bij een deal met Joeri Heerkens, terwijl PSV al Matej Kovar en Nick Olij vastlegde.