Ajax historie & oud-spelers
Oud-Ajax-trainer Alfred Schreuder gepresenteerd door nieuwe club
Alfred Schreuder Foto: © Pro Shots
Alfred Schreuder heeft een nieuwe club gevonden. De voormalig hoofdtrainer van Ajax gaat aan de slag bij Al-Diriyah.
Schreuder dat sinds zijn vertrek bij Al-Nasr eind vorig seizoen zonder club, maar keert nu terug naar het Midden-Oosten. Al-Diriyah staat vierde op het tweede niveau en heeft uitzicht op promotie naar de Saudi Pro League.
