'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajax-trainer Alfred Schreuder gepresenteerd door nieuwe club

Max
bron: X (voorheen Twitter)
Alfred Schreuder
Alfred Schreuder Foto: © Pro Shots

Alfred Schreuder heeft een nieuwe club gevonden. De voormalig hoofdtrainer van Ajax gaat aan de slag bij Al-Diriyah. 

Schreuder dat sinds zijn vertrek bij Al-Nasr eind vorig seizoen zonder club, maar keert nu terug naar het Midden-Oosten. Al-Diriyah staat vierde op het tweede niveau en heeft uitzicht op promotie naar de Saudi Pro League.

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
0 reacties
