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Ajax historie & oud-spelers

Oud-Ajax-trainer Erik ten Hag neergesabeld: "Een megagrote slapjanus"

Stefan
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © MTB-Photo

FC Twente heeft besloten om niet langer mee te werken aan het programma VoetbalTijd van 1Twente. Er zullen geen spelers of trainers meer aanschuiven en daar baalt René Wagelaar van. De spelersmakelaar is met name hard voor oud-Ajacied Erik ten Hag.

"Ik wil dat Scholten en Ten Hag hier gewoon komen zitten, zodat ik mijn verhaal kan houden en zij een weerwoord kunnen geven", zegt Wagelaar, die Ten Hag wel een keer gevraagd heeft, in 1Twente VoetbalTijd. "Toen kreeg ik een verhaal van een kwartier lang, maar hij gaf geen antwoord."

"Hij wilde niet langskomen, zo veel was mij wel duidelijk. Dan ben je toch een megagrote slapjanus. Die man heeft gewerkt bij Manchester United, Leverkusen en Ajax. Hij moet hier gaan zitten en zeggen: 'Wagelaar, waar heb jij gezeten?'. Hij moet mij toch om de oren kunnen slaan met feiten? Maar omdat ik de waarheid vertel, kunnen zij niks."

"Ten Hag wil graag bij Theo en Thea zitten bij de Fabeltjeskrant, waar ze de vragen van tevoren al opsturen, zodat hij ze mooi van tevoren kan instuderen", sneert Wagelaar. "Journalistiek gezien heb ik daar helemaal niks aan. Als Paul van der Kraan directeur zou zijn, was dit nooit gebeurd. Ik was er met tien minuten uitgekomen met Van der Kraan. Ik snap ook niet waarom ze hem geen erelid hebben gemaakt, maar dat even terzijde", besluit Wagelaar.

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