Oud-Eredivisie-scheids openhartig: "Écht in een zwart gat gevallen"

Voormalig scheidsrechter Ed Janssen vertelt in Voetbal International openhartig over de zware mentale klap die hij kreeg na zijn afscheid als scheidsrechter in het profvoetbal. De 54-jarige Limburger stopte in 2018 met fluiten en belandde daarna in een diepe persoonlijke crisis.

Na zijn laatste seizoen werd Janssen door de KNVB aangesteld als supervisor rondom de VAR, een compleet nieuwe functie waarin hij onder meer verantwoordelijk werd voor het opstellen van planningen en procedures. Die rol paste hem totaal niet. "Pff, daar werd ik echt onrustig van. Daar ben ik écht in een zwart gat gevallen", blikt hij terug.

Tegelijkertijd speelde er thuis zware problematiek. Zijn toenmalige vrouw kreeg een migraineberoerte en liep blijvend hersenletsel op. "Ze was anderhalf jaar niet aan het werk, heeft zich herschoold tot coach en wilde een eigen bedrijf starten. Was ik het helemaal mee eens, maar dat gaf wel een hoop onzekerheid", vertelt Janssen, die zelf ondertussen vastliep in zijn nieuwe functie.

De situatie werd zo zwaar dat hij uiteindelijk niet terugkeerde bij de KNVB. "Ik ben twee jaar ziek geweest. Ik heb echt weken gehad dat ik de gordijnen ’s ochtends liever niet opendeed. Mijn kinderen zijn mijn alles, maar ineens moest ik moeite doen om ze überhaupt uit te zwaaien als ze naar school gingen." Dingen die hem vroeger blij maakten, deden dat niet meer. "Kwamen mijn kids met een tekening binnengerend uit school. Of riepen ze enthousiast dat ze een doelpunt hadden gemaakt met gym. Tja, dan moest ik echt moeite doen om een beetje vrolijk over te komen", zegt hij tegen VI.

De mentale strijd kostte hem uiteindelijk zijn huwelijk. Met intensieve begeleiding van psychologen wist Janssen echter uit het diepe dal te klimmen en staat hij inmiddels weer positief in het leven. Binnenkort gaat hij jonge scheidsrechters begeleiden binnen de KNVB.

"Ik ben er echt goed uitgeklommen", besluit Janssen trots.