Oud-Feyenoord teamgenoot: "Hij is echt een klasbak, niet normaal"

“Berghuis is echt een klasbak, gewoon niet normaal”, stelt Wehrmann, die inmiddels in Indonesië voetbalt. “Hij heeft een winnaarsmentaliteit die ik in al die jaren bij al die clubs nog nooit heb gezien. Het is echt zo’n fenomeen. Persoonlijk heb ik enorm veel aan hem gehad. Hij was altijd bereid om te helpen en nam de jonge jongens echt op sleeptouw. Daar heb ik alleen maar bewondering voor.”

In de zomer van 2021 verruilde Berghuis Feyenoord voor Ajax. Voor Wehrmann doet dat niets af aan de middenvelder. “Ja, hij heeft een keuze gemaakt waardoor hij veel mensen niet meer geliefd is. maar ik ben hem nog steeds dankbaar.” Berghuis hield altijd iedereen scherp in de groep. “Ja, dat spat er vanaf. Maar ik heb liever dat soort gasten dan jongens die nooit iets zeggen. Liever iets directeur en eerlijker, waardoor je misschien gehaat wordt, dan dat je nooit iets zegt of altijd maar je mond houdt. Maar dat is mijn mening hoor.”

Over de voetbalkwaliteiten van Berghuis is hij nog enthousiaster. “Geweldig. Hij heeft zoveel overtuiging in zijn linkerbeen. Zijn vrije trappen, zijn voorzetten, alles is met overtuiging. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld heel erg heb moeten leren. Ik was bescheiden, soms te bescheiden. Door de jaren heen heb ik dat geleerd, en hij is daar een persoonlijk voorbeeld in geweest. Een leermeester. De beste waarmee ik heb gespeeld, samen met Robin van Persie."