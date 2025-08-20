Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Oud-Feyenoorder onthult: "Ajax-fans hadden mijn hek vastgemaakt"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Jens Toornstra en Dirk Kuijt
Jens Toornstra en Dirk Kuijt Foto: © Pro Shots

Bij Feyenoord lag Jens Toornstra regelmatig onder een vergrootglas. Dat leidde soms tot nare reacties en zelfs bedreigingen van de eigen fans.

Topclubs met grote supportersschares lokken nou eenmaal wat uit, beseft de ervaren middenvelder. "Dan hebben heel veel mensen een mening over je. Negatieve kritiek blijft altijd vervelend, maar ik heb dat altijd vrij snel naast me kunnen neerleggen. Maar het is waar wat je vaak hoort: als er honderd positieve reacties zijn en één negatieve: dan blijft die ene hangen", zegt Toornstra in gesprek met De Telegraaf.

Sociale media dragen hier ook aan bij, zo zag hij in zijn tijd bij Feyenoord. "Als je op Instagram vol met kanker wordt uitgescholden en je familie wordt bedreigd en dat soort dingen. Ik heb daar een keer aangifte voor gedaan. Je mag kritiek op mij en mijn voetbalkwaliteiten hebben, dat vind ik echt niet erg. Maar om mijn familie erbij te halen en ziektes toe te wensen, dat gaat mij echt te ver."

Kritiek kan ook leuk zijn, zoals Ajax-fans hem een keer te grazen hebben genomen. "Ik weet nog dat Feyenoord-Ajax op het programma stond en ik zondagochtend vroeg naar de club moest. Hadden ze mijn hek naar de tuin vastgemaakt met een slot. Mijn auto stond binnen, dus ik kon niet weg. Ik mijn buurman bellen voor een slijptol… Ik weet nog steeds niet wie het gedaan heeft. Niemand heeft zich ooit gemeld, maar dat zijn wel leuke geintjes. Gelukkig kwam ik nog op tijd."

Gerelateerd:
Alex Kroes kijkt rond

Kroes blij met deal met FC Groningen: "Goed voor zijn ontwikkeling"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

'Álvarez niet naar Ajax: West Ham bereikt akkoord met andere club'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd