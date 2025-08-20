Oud-Feyenoorder onthult: "Ajax-fans hadden mijn hek vastgemaakt"

Topclubs met grote supportersschares lokken nou eenmaal wat uit, beseft de ervaren middenvelder. "Dan hebben heel veel mensen een mening over je. Negatieve kritiek blijft altijd vervelend, maar ik heb dat altijd vrij snel naast me kunnen neerleggen. Maar het is waar wat je vaak hoort: als er honderd positieve reacties zijn en één negatieve: dan blijft die ene hangen", zegt Toornstra in gesprek met De Telegraaf.

Sociale media dragen hier ook aan bij, zo zag hij in zijn tijd bij Feyenoord. "Als je op Instagram vol met kanker wordt uitgescholden en je familie wordt bedreigd en dat soort dingen. Ik heb daar een keer aangifte voor gedaan. Je mag kritiek op mij en mijn voetbalkwaliteiten hebben, dat vind ik echt niet erg. Maar om mijn familie erbij te halen en ziektes toe te wensen, dat gaat mij echt te ver."

Kritiek kan ook leuk zijn, zoals Ajax-fans hem een keer te grazen hebben genomen. "Ik weet nog dat Feyenoord-Ajax op het programma stond en ik zondagochtend vroeg naar de club moest. Hadden ze mijn hek naar de tuin vastgemaakt met een slot. Mijn auto stond binnen, dus ik kon niet weg. Ik mijn buurman bellen voor een slijptol… Ik weet nog steeds niet wie het gedaan heeft. Niemand heeft zich ooit gemeld, maar dat zijn wel leuke geintjes. Gelukkig kwam ik nog op tijd."