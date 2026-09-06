Oud-Feyenoorder verdedigt Van Bommel: "Heel ongelukkige actie"
De topper tussen Ajax en PSV werd zaterdagavond met 1-3 gewonnen door de Eindhovenaren. In de laatste fase van het duel sloeg de vlam in de pan na het harde doorgaan van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman. Velen vonden de actie goed voor een rood, maar oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius kan ook wel leven met de getoonde gele kaart.
"In mijn ogen is het een hele ongelukkige actie", vertelde Boëtius aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Je ziet het aan zijn manier van lopen. Hij schat in of hij de bal wel of niet kan halen en ziet dan dat ze gaan botsen. Uiteindelijk weet je dat die botsing gaat komen, maar hij ligt op topsnelheid. Wat doe je? Je lichaam gaat automatisch in een bepaalde verdedigingsstand. Wat doe je dan? Indraaien. Maar er zit geen enkele intentie of elleboog bij."
"Aaron Bouwman ziet hem ook niet aankomen en zo schat Van Bommel de situatie in. Loeren en als de bal komt, dan ga je in volle sprint. En dan kun je niet meer stoppen. Ik snap de mensen die deze botsing een rode kaart vinden, maar ik snap ook de mensen die het geel vinden. Ik vind het puur en alleen écht ongelukkig. Ik denk dat het zo'n ding wordt door de grootte van deze wedstrijd", aldus de oud-Feyenoorder.
Oud-Feyenoorder verdedigt Van Bommel: "Heel ongelukkige actie"
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