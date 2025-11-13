Oud-hockeyster steunt Heitinga: "Durfde zijn droom na te jagen"

Vorige week moest Jon Heitinga het veld ruimen als trainer van Ajax vanwege tegenvallende resultaten. Aan zijn positie werd al langere tijd getwijfeld, maar oud-hockeyster Kim Lammers laat in haar column in het Noordhollands Dagblad een tegengeluid horen.

"In mijn coach-hart vind ik het vreselijk dat hij weg moet. Maar ergens voel ik ook opluchting, voor hem. Want ik kan me nauwelijks voorstellen hoe groot de druk moet zijn geweest. Een jonge, ambitieuze trainer. Een jongen van de club, die het aandurfde om zijn droom na te jagen," schrijft Lammers.

Ze benadrukt dat het avontuur voor Heitinga misschien te vroeg kwam. "Misschien was het een te vroeg moment, misschien had hij het bij Arne Slot beter als assistent bij Liverpool, lekker in de luwte. Maar soms moet je gewoon springen. Ik heb respect voor Heitinga."

Lammers haalt ook recente uitspraken van collega-coaches aan, die volgens haar laten zien dat er langzaam meer steun ontstaat voor trainers. "Ron Jans riep collega-coaches op om niet langer alles te slikken met het excuus ’dat je er goed voor betaald wordt’. Ook Peter Bosz sprak zich uit: 'Je hebt met mensen te maken, en er wordt te vaak op de man gespeeld.' Dat coaches dit hardop zeggen, maakt indruk. Gesteund worden via een appje is fijn, maar steun krijgen in het openbaar, van een ’concurrent’ nog wel, dat maakt impact."