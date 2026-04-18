Oud-jeugdtrainer van Ajax zet unieke prestatie neer in België
SK Beveren heeft vrijdagavond een unieke prestatie geleverd in het Belgische voetbal. De ploeg van trainer Marink Reedijk won met 1-2 op bezoek bij RFC Seraing en sloot daarmee het seizoen af zonder ook maar één nederlaag. Een dergelijke reeks kwam niet eerder voor in de Challenger Pro League.
Met 28 overwinningen, vier gelijke spelen en nul nederlagen eindigde Beveren op 88 punten. De ploeg pakte al vroeg in het seizoen de koppositie en gaf die niet meer uit handen. Opvallend detail: Beveren kwam acht keer op achterstand, maar wist in al die wedstrijden alsnog een nederlaag te voorkomen.
Hoewel er in het verleden wel vergelijkbare prestaties zijn geleverd, blijft het zeldzaam. Zo bleef Union Sint-Gillis bijna een eeuw geleden ongeslagen in de hoogste Belgische afdeling en kroonden clubs als Bayer Leverkusen en Juventus zich recent ongeslagen kampioen in hun competities.
Trainer Marink Reedijk is trots op wat zijn ploeg heeft bereikt en beseft dat dit een bijzondere prestatie is. "We zijn voor altijd aan elkaar verbonden. Dit is voor de geschiedenisboeken", zo vertelde de oud-jeugdtrainer van Ajax aan de Gazet van Antwerpen.
Of de Nederlandse coach ook volgend seizoen nog voor de groep staat, is nog onzeker. Zijn contract loopt af en hoewel er gesprekken gaande zijn, is er nog geen duidelijkheid over zijn toekomst bij de club.
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder"
Openhartige Ronald de Boer vertelt: "Mijn vader zei het mooi"
Oud-jeugdtrainer van Ajax zet unieke prestatie neer in België
Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."
Aaron Bouwman doet onthulling: "Hij stond vroeger op de F-Side"
Ajax ziet scout na zes jaar vertrekken: "Dat heb ik besloten"
Ajax moet mogelijk uitwijken door Harry Styles: 'Twee opties'
Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"
Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"
Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"
'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"
Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"
Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"
Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie
Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"
Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"