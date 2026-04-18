Oud-jeugdtrainer van Ajax zet unieke prestatie neer in België

SK Beveren heeft vrijdagavond een unieke prestatie geleverd in het Belgische voetbal. De ploeg van trainer Marink Reedijk won met 1-2 op bezoek bij RFC Seraing en sloot daarmee het seizoen af zonder ook maar één nederlaag. Een dergelijke reeks kwam niet eerder voor in de Challenger Pro League.

Met 28 overwinningen, vier gelijke spelen en nul nederlagen eindigde Beveren op 88 punten. De ploeg pakte al vroeg in het seizoen de koppositie en gaf die niet meer uit handen. Opvallend detail: Beveren kwam acht keer op achterstand, maar wist in al die wedstrijden alsnog een nederlaag te voorkomen.

Hoewel er in het verleden wel vergelijkbare prestaties zijn geleverd, blijft het zeldzaam. Zo bleef Union Sint-Gillis bijna een eeuw geleden ongeslagen in de hoogste Belgische afdeling en kroonden clubs als Bayer Leverkusen en Juventus zich recent ongeslagen kampioen in hun competities.

Trainer Marink Reedijk is trots op wat zijn ploeg heeft bereikt en beseft dat dit een bijzondere prestatie is. "We zijn voor altijd aan elkaar verbonden. Dit is voor de geschiedenisboeken", zo vertelde de oud-jeugdtrainer van Ajax aan de Gazet van Antwerpen.

Of de Nederlandse coach ook volgend seizoen nog voor de groep staat, is nog onzeker. Zijn contract loopt af en hoewel er gesprekken gaande zijn, is er nog geen duidelijkheid over zijn toekomst bij de club.