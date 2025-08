Oud-Jong Ajax-speler nadert Eredivisie-debuut: "Ik heb er zin in"

Rio Hillen staat op het punt zijn Eredivisie-debuut te maken. De 22-jarige verdediger deed al ruime ervaring op in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij 116 wedstrijden speelde voor Jong Ajax en De Graafschap. NAC Breda zag in hem een versterking en haalde hem naar de club in aanloop naar het nieuwe seizoen.

"Ik heb wel wat goede seizoenen gedraaid in de KKD en denk dat dit het juiste moment was om een stap te maken", vertelt hij aan BN DeStem. "Ik dacht dat het dit jaar wel zou gebeuren. Uiteindelijk ben ik naar NAC gekomen en heb ik veel zin om mezelf te gaan laten zien op dit niveau."

Hillen doorliep de jeugdopleidingen van AZ en Ajax en liet in de voorbereiding zien dat zijn voetballende kwaliteiten op orde zijn. Bij De Graafschap deed hij daarnaast waardevolle ervaring op, die hij nu meeneemt naar NAC.

"In Doetinchem heb ik twee volledige seizoenen gedraaid. Als centrale verdediger telt ervaring ook mee", stelt hij. Het talent kon genieten van het publiek. "Het zat er altijd aardig vol. Ik heb er een heel leuke tijd gehad. Ik ben dankbaar voor de mensen daar, maar voor mij was het tijd om de stap te maken."

Als tegenstander speelde Hillen al een keer in het Rat Verlegh Stadion met De Graafschap. "Ik weet dat NAC een heel grote en mooie club is. Het stadion zit wat voller dan bij De Graafschap. Ik weet waar NAC voor staat en ik heb het ook meegemaakt in de KKD. Nu ga ik het in de eredivisie meemaken en daar heb ik heel veel zin in", vertelt het talent.

Of Hillen direct mag starten tegen Feyenoord is nog onzeker. In de oefenwedstrijd tegen het Griekse Volos werd de 22-jarige verdediger als linksback opgesteld. "Ik heb er wel vaker gespeeld. Niet zo vaak als centraal natuurlijk, maar ik denk dat ik het wel goed kan en altijd wel een optie ben op die plek", legt hij uit.

"Uiteindelijk bepaalt de trainer waar ik sta. Als ik speel, vind ik het goed. Ik heb meer wedstrijden centraal gespeeld en heb daar meer ervaring, maar als linksback kan ik ook uit de voeten", aldus Hillen.