Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

Na de chaotische gebeurtenissen tijdens Ajax–FC Groningen trekt voormalig lid van de Raad van Commissarissen en hoogleraar Marjan Olfers een felle conclusie. Volgens haar is de club niet langer in staat om de veiligheid in het eigen stadion te waarborgen. Ook zou de overheid de Amsterdamse club moeten ondersteunen.

"Ajax is niet de baas in eigen huis", zegt Olfers tegen AT5. Afgelopen zondag werd de wedstrijd tegen FC Groningen al na enkele minuten gestaakt door massaal vuurwerk vanaf de F-Side. Directeur Menno Geelen meldde dat relschoppers het stadion binnendrongen via een geforceerde nooduitgang. Olfers ziet dit als een bewijs dat clubs hun veiligheidsverantwoordelijkheid niet kunnen dragen. "Als we kijken naar spreekkoren, racistische uitingen, voorwerpen op het veld en vuurwerk, zien we dat clubs die verantwoordelijkheid niet aankunnen", stelt ze.

Haar kritiek is vooral gericht op het bestuur van Ajax. "Je hoort zelden dat er harde maatregelen worden genomen. Er wordt veel goedgepraat", aldus de oud-RVC'er. "We zien ook dat het bestuur niet altijd de rug recht durft te houden tegen deze groep supporters."

Olfers pleit voor meer investering in professionele beveiliging. "Hoe kan het dat er bij bijvoorbeeld boksgala’s goede beveiligers rondlopen en we het hier moeten doen met stewards?" Daarnaast roept ze de overheid op om een rol te spelen. "Het is ook een taak voor ons om te zorgen dat de volgende beelden die de wereld over gaan, van een winnend Ajax zijn en niet van een rellend Ajax."