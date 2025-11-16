Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"

Max
bron: Fozcast
Jordan Henderson
Jordan Henderson Foto: © Pro Shots

Jordan Henderson heeft op wedstrijddagen totaal geen behoefte aan contact met tegenstanders. Dat vertelt Alex Oxlade-Chamberlain in Fozcast, de podcast van oud-doelman Ben Foster. 

Oxlade-Chamberlain was goed bevriend met Henderson bij de nationale ploeg van Engeland. "Maar als ik hem dan tegenkwam op een wedstrijddag en riep ‘Hendo!’, dan deed hij alsof hij me niet kende", vertelt hij. "Op het volgende trainingskamp vroeg ik: ‘Hendo, wat is er aan de hand?’"

Dat had te maken met een regel van de voormalig Ajacied. "Hij zei: ‘Praat niet tegen me op een wedstrijddag als ik tegen je speel.’ Toen wist ik: hij is dus zo’n jongen...", aldus Oxlade-Chamberlain. "Ik haatte het om tegen hem te spelen, maar hield ervan om met hem samen te spelen. Hij is echt zo’n speler."

Alex Kroes en John Heitinga

Ajax-directie gewaarschuwd: "Bij Ajax is dit wel een kantelpunt"

Valentijn Driessen

Driessen onthult: "Dat heeft te maken met de zaak-John Heitinga"

