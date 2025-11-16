Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"

Oxlade-Chamberlain was goed bevriend met Henderson bij de nationale ploeg van Engeland. "Maar als ik hem dan tegenkwam op een wedstrijddag en riep ‘Hendo!’, dan deed hij alsof hij me niet kende", vertelt hij. "Op het volgende trainingskamp vroeg ik: ‘Hendo, wat is er aan de hand?’"

Dat had te maken met een regel van de voormalig Ajacied. "Hij zei: ‘Praat niet tegen me op een wedstrijddag als ik tegen je speel.’ Toen wist ik: hij is dus zo’n jongen...", aldus Oxlade-Chamberlain. "Ik haatte het om tegen hem te spelen, maar hield ervan om met hem samen te spelen. Hij is echt zo’n speler."