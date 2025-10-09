'Oud-politicus niet aan de slag bij Ajax': "Het was mijn droom"

Lodewijk Asscher ziet het niet zitten om in de Raad van Commissarissen van Ajax te gaan, zo vertelt hij in de Pak Schaal Podcast . Hoewel de voormalig politicus groot fan is van de club, vindt hij dat hij te weinig voetbalkennis heeft om de club als adviseur te kunnen bijstaan.

Op de vraag of hij een rol ziet weggelegd in de inmiddels uitgeklede RvC van Ajax, reageert Asscher eerst met humor: "Het was natuurlijk ook altijd mijn droom om bij Ajax te werken, maar dan als rechtsbuiten. Een beetje zoals Ziyech. Maar dat is tot nu toe niet gelukt, haha. Ik hou er rekening mee dat het ook niet gaat gebeuren."

Seriuzer gaat hij verder: "Als je serieus kijkt naar de RvC: ik heb geen verstand van voetbal, maar ik houd er wel van. Ik weet niet of het prettig is om geen verstand van voetbal te hebben als je in de RvC zit. Het is wel een soort eigen organisatie. Ik vind het wel lief dat mensen een verwachting op mij projecteren."

Daarnaast geniet Asscher van de eenvoudige momenten als supporter: "Het andere aspect is dat ik het super fijn vind om met mijn zoon op de fiets naar de wedstrijd te gaan. Daar geniet ik enorm van. Ik heb het er weleens met Klaas Dijkhoff over gehad. De oud-politicus die nu commissaris is bij PSV. Hij zei ook: het is wel echt anders of je bij de supporters zit of je bent ineens één van de bobo's."