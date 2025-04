Oud-professor Farioli: "Hij was anders dan al mijn studenten"

"Meestal komen studenten na de zomer hooguit terug met een paar pagina’s," zegt Givone, zittend in zijn 16de-eeuwse palazzo in hartje Florence in gesprek met De Volkskrant. De oud-professor, gespecialiseerd in esthetiek en Dostojevski, had niet gedacht zijn jonge student ooit terug te zien. Maar dat was buiten Farioli gerekend. "Het verwarde me," zegt hij. Die vastberadenheid is wat volgens Givone de basis vormt van het succes van de huidige Ajax-trainer. Farioli was zijn laatste scriptiestudent, maar direct ook één van de opvallendste.

Farioli’s filosofische benadering van voetbal is volgens Givone volkomen logisch. "Schoonheid kent vele vormen," doceert hij. "Het is niet alleen de klassieke harmonie, of in het geval van voetbal, het spektakel." Zijn verdediging mag dan minder flamboyant ogen, het is intelligent, vindt de professor. En nee, noem het geen catenaccio: "Dat is iets heel anders."

Zelf hoopt Givone op een terugkeer van zijn oud-student naar Italië – bij voorkeur als trainer van zijn geliefde Juventus. "Juventus is altijd een verdedigend team geweest. Daar past hij perfect bij." Maar dat Farioli in Amsterdam zo succesvol is, verrast hem niets. "Hij is een man van cultuur, in een wereld zonder cultuur."