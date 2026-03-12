Oud-PSV'er maakt opmerkelijke transfer naar Partnerclub van Ajax

De Duitse linksback kwam in het verleden uit voor de Eindhovenaren en gaat nu aan de slag in Japan. Afgelopen jaar speelde hij voor Panathinaikos, maar zijn contract werd in januari ontbonden. Gamba Osaka profiteerde van zijn transfervrije status.

Max speelde 117 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren in zijn drie jaar bij de club. Hij was in totaal goed voor 8 doelpunten en 20 assists. Sinds 2024 heeft Ajax een samenwerking met de Japanse club Gamba Osaka. Zo is directeur Marijn Beuker al meermaals bij de ploeg op bezoek geweest in Japan.