Ajax

Oud-PSV'er maakt opmerkelijke transfer naar Partnerclub van Ajax

Sara
bron: Gamba Osaka
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Gamba Osaka heeft de komst van Phillipp Max aangekondigd. De Japanse partnerclub van Ajax neemt de voormalig PSV’er transfervrij over nadat hij sinds januari zonder club zat. 

De Duitse linksback kwam in het verleden uit voor de Eindhovenaren en gaat nu aan de slag in Japan. Afgelopen jaar speelde hij voor Panathinaikos, maar zijn contract werd in januari ontbonden. Gamba Osaka profiteerde van zijn transfervrije status.

Max speelde 117 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren in zijn drie jaar bij de club. Hij was in totaal goed voor 8 doelpunten en 20 assists. Sinds 2024 heeft Ajax een samenwerking met de Japanse club Gamba Osaka. Zo is directeur Marijn Beuker al meermaals bij de ploeg op bezoek geweest in Japan. 

