Oud-PSV'er openhartig: "Ajax heeft me echt veel verdriet gedaan"

Jermain Lens heeft nog altijd geen goede herinneringen aan zijn vertrek bij Ajax. De voormalig aanvaller werd als veertienjarige weggestuurd uit de jeugdopleiding en vond dat destijds onterecht. Het zorgde voor zoveel verdriet dat hij zelfs twijfelde of hij ooit nog profvoetballer zou worden.

"Ajax heeft me echt veel verdriet gedaan", vertelt Lens in Taxi Takkies. De inmiddels 38-jarige oud-international kwam op achtjarige leeftijd bij de Amsterdamse club terecht en speelde er zes jaar. "Ik kwam bij Ajax toen ik acht was en bleef tot mijn veertiende. Iedereen heeft het over je, je krijgt de aandacht en ik vind dat ik onterecht werd weggestuurd bij Ajax, dus mijn wereld zakte in elkaar." Volgens Lens besloot Ajax destijds afscheid van hem te nemen vanwege mentaliteitsproblemen, zo vertelde hij eerder aan Voetbal International. Zelf had hij grote moeite om die beslissing te verwerken. "Ik wist niet beter, mensen kenden me gewoon van Ajax", vervolgt hij. "Ik had echt veel verdriet, moest huilen... Ik dacht dat ik nooit meer voetballer zou worden."