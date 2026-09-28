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Ajax historie & oud-spelers

Oud-PSV'er openhartig: "Ajax heeft me echt veel verdriet gedaan"

Amber
Jeremain Lens
Jeremain Lens Foto: © BSR Agency

Jermain Lens heeft nog altijd geen goede herinneringen aan zijn vertrek bij Ajax. De voormalig aanvaller werd als veertienjarige weggestuurd uit de jeugdopleiding en vond dat destijds onterecht. Het zorgde voor zoveel verdriet dat hij zelfs twijfelde of hij ooit nog profvoetballer zou worden.

"Ajax heeft me echt veel verdriet gedaan", vertelt Lens in Taxi Takkies. De inmiddels 38-jarige oud-international kwam op achtjarige leeftijd bij de Amsterdamse club terecht en speelde er zes jaar. "Ik kwam bij Ajax toen ik acht was en bleef tot mijn veertiende. Iedereen heeft het over je, je krijgt de aandacht en ik vind dat ik onterecht werd weggestuurd bij Ajax, dus mijn wereld zakte in elkaar."

Volgens Lens besloot Ajax destijds afscheid van hem te nemen vanwege mentaliteitsproblemen, zo vertelde hij eerder aan Voetbal International. Zelf had hij grote moeite om die beslissing te verwerken. "Ik wist niet beter, mensen kenden me gewoon van Ajax", vervolgt hij. "Ik had echt veel verdriet, moest huilen... Ik dacht dat ik nooit meer voetballer zou worden."

Lens wist zijn voetballoopbaan uiteindelijk weer op te pakken via Almere City. Vervolgens kwam hij terecht bij NEC, AZ en PSV. Ook in het buitenland bouwde hij een carrière op, met periodes bij onder meer Dynamo Kyiv, Sunderland en Fenerbahçe. Daarnaast speelde hij 34 interlands voor het Nederlands elftal.

Toch verdween het gevoel over zijn vertrek bij Ajax nooit helemaal. Sterker nog: wanneer Lens later als tegenstander tegenover de Amsterdammers stond, leverde dat hem naar eigen zeggen extra motivatie op. "Ik had totaal geen gevoel meer bij Ajax nadat ik werd weggestuurd. Het is een leuk feitje om op te zoeken. Volgens mij heb ik daarna elke wedstrijd tegen Ajax gescoord of een assist gegeven."

Die cijfers presenteert Lens als zijn eigen herinnering, maar over de betekenis van die wedstrijden voor hem bestaat geen twijfel. "Dat was een must voor mij. Er kwam een bepaalde energie bij mij vrij in die wedstrijden", besluit hij.

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