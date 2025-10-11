Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
2025-10-09
Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

Tom
bron: AT5

In de afgelopen twee jaar vertrokken er maar liefst tien rvc-leden bij Ajax. AT5 ging op onderzoek uit en sprak met onder andere Marjan Olfers.

Olfers was tussen juli 2011 en april 2012 lid van de rvc. "We kunnen constateren dat de structuur ziek is", stelt ze tegenover AT5.  "Dat komt doordat de checks and balances niet liggen waar ze moeten liggen. Dat merk je ook aan het hoge verloop van rvc-leden", legt Olfers uit. Een ander, anoniem persoon, stelt het volgende: "Ik ben blij dat het nu weer gebeurt, het laat zien dat de constructie niet deugt en de mensen ook niet."

Een grote oorzaak van de problemen, is volgens de oud-rvc'ers de bestuursraad, dat met 73 procent groot aandeelhouder is van Ajax. "De aandeelhouder wil zich met alles bemoeien, tot aan de opstelling toe. Het gaat mis omdat er een directe lijn is tussen de bestuursraad en directie", zo analyseert een ander ex-lid van de rvc. Een ander zegt dat de bestuursraad 'de druk opvoert om weg te gaan', zodra rvc-leden niet luisteren naar wat de bestuursraad vindt.

Hoe nu verder voor Ajax? "Als je in mijn hart kijkt, is Ajax en de beurs een slecht huwelijk. Het was destijds goed om een enorme zak geld op te halen, maar het het is nu tijd om om het ter discussie te stellen", besluit Olfers. 

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

